VfL Bochum: Vierter externer Zugang da - Offensivmann kommt vom Millerntor

Der VfL Bochum drückt nach dem Klassenerhalt auf das Gaspedal. Der vierte externe Zugang wurde nun verpflichtet.

Wie bereits vermutet, hat der VfL Bochum nach dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga Lukas Daschner vom FC St. Pauli verpflichtet.

Der ehemalige Duisburger wechselt ablösefrei an die Castroper Straße. Beim VfL unterschrieb der 24-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Beim FC St. Pauli konnte er mit neun Treffern und sieben Vorlagen in der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit glänzen.

„Lukas Daschner ist ein hochveranlagter Offensivspieler, der sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat und seine Qualitäten in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, betont Marc Lettau, Technischer Direktor des VfL Bochum. „Mit Daschi verpflichten wir in der Offensive einen spannenden Spielertypen, der uns in unserem Spiel noch flexibler macht. Er ist ein Teamplayer, der alles mitbringt, um sich beim VfL und auch in der Bundesliga durchzusetzen.“

Was der Spieler auch hofft, der nach seinem Wechsel berichtet: "Zunächst einmal möchte ich ein großes Dankeschön für das Vertrauen aussprechen, das mir vom VfL entgegengebracht wird. Ich freue mich, für Bochum spielen zu können. Natürlich freue ich mich auch auf das Stadion, die Fans und die Bundesliga. Als junger Fußballer ist es das große Ziel, eines Tages in der Bundesliga aufzulaufen. Ich kann es kaum erwarten und möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Zukunft des VfL beitragen.“

Ausgeliehene Spieler – eventuelle Kaufoptionen sind hier nicht berücksichtigt

Marko Johansson (HSV)

Ivan Ordets (Dinamo Moskau)

Keven Schlotterbeck (VfL Bochum)

Dominique Heintz ((Union Berlin)

Saidy Janko (Real Valladolid)

Pierre Kunde (Olympiakos Piräus)

Leihspieler, die zurückkommen

Jannes Horn (ausgeliehen an den 1. FC Nürnberg)

Lys Mousset (ausgeliehen an Nimes Olympique)

Tim Oermann (ausgeliehen an den Wolfsberger AC)

Luis Hartwig (ausgeliehen an SKN St. Pölten)

Moritz Römling (ausgeliehen an Rot-Weiss Essen)

Länger gebunden

Bis 2024 Michael Esser, Danilo Soares, Cristian Gamboa, Jacek Goralski, Anthony Losilla, Kevin Stöger, Philipp Förster, Christopher Antwi-Adjei, Takuma Asano, Philipp Hofmann, Simon Zoller

Bis 2025 Manuel Riemann, Erhan Masovic, Mohammed Tolba, Jordi Osei-Tutu, Mats Pannewig

Bis 2026 Patrick Osterhage, Gerrit Holtmann, Moritz Broschinski

Zugang: Noah Loosli (Grasshopper Club Zürich ), Felix Passlack (BVB), Niclas Thiede (SC Verl), Mats Pannewig, Mohammed Tolba (beide eigene Jugend), Lukas Daschner (FC St. Pauli)

Abgänge: Vasilios Lampropoulosm, Konstantinos Stafylidis, Silvere Ganvoula (alle unbekannt), Paul Grave (Leihe zum Wuppertaler SV)