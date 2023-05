Torwartfrage entschieden - So startet Schalke 04 ins Abstiegsendspiel in Leipzig

Schalke 04 kämpft beim Auswärtsspiel in Leipzig ab 15.30 Uhr um den Klassenerhalt. Wir haben die Aufstellungen und letzten Infos.

Endspiel-Stimmung in der Bundesliga, Abstiegs-Zittern beim FC Schalke 04. Als Tabellenvorletzter gehen die Königsblauen ins Spiel bei RB Leipzig (15.30 Uhr/Sky).

Sie müssen mindestens einen Punkt holen und auf Schützenhilfe von Bayer Leverkusen (in Bochum) und/oder der TSG Hoffenheim (in Stuttgart) hoffen.

Die meistdiskutierte Frage der Schalker ist beantwortet: Ralf Fährmann kehrt ins Tor der Königsblauen zurück. Der 34-Jährige hat seine Adduktorenbeschwerden überwunden und steht nach fünfwöchiger Verletzungspause wieder zwischen den Pfosten.

Trainer Thomas Reis ändert die Startelf auf fünf weiteren Positionen. Marcin Kaminski und Sebastian Polter ersetzen die gelbgesperrten Moritz Jenz und Simon Terodde. Tom Krauß (Oberschenkelprobleme) wird durch Kapitän Danny Latza ersetzt.Marius Bülter ist nach Gelb-Sperre wieder dabei - er ersetzt Tim Skarke (Bank). Dominick Drexler rückt für Kenan Karaman in die Startformation.

So spielen RB Leipzig und Schalke 04 RB Leipzig: Nyland – Henrichs, Klostermann, Orban, Halstenberg – Laimer, Haidara – Forsberg, Dani Olmo – Werner, Nkunku. Trainer: Rose. Schalke 04: Fährmann – Brunner, van den Berg, Kaminski, Matriciani – Latza, Kral – Zalazar – Drexler, Polter, Bülter. Trainer: Reis. Schiedsrichter: Harm Osmers

Wie geht Schalke die Mission Impossible an? Von bisher 15 Spielen gegen die Top 8 der Bundesliga gewannen die Königsblauen kein Spiel. Die letzten Auswärtsspiele gegen Top-Teams gingen schief, S04 verlor beim SC Freiburg mit 0:4 und bei Bayern München mit 0:6. In beiden Spielen wären auch zweistellige Ergebnisse möglich gewesen. Eine harte Gangart kündigte Trainer Reis an – das Ziel: den Leipzigern die Lust am Spiel zu nehmen.

Und RB? Für die Leipziger ist es ein Übergangsspiel. Sie haben dritten Platz in der Abschlusstabelle und damit die Champions-League-Qualifikation sicher, für sie geht es darum, im Rhythmus für das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt in einer Woche zu bleiben. Trainer Marco Rose deutete vor dem Spiel an, „eine Top-Elf auf den Platz“ schicken zu wollen, die aber sehr motiviert sein würde. „Die Schalker sind Achter der Rückrundentabelle und voll drin im Modus Abstiegskampf. Da ist in der Rückrunde richtig was zusammengewachsen. Auf uns kommt eine richtige Aufgabe zu.“