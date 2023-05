BL: Saisonfinale! Bayern dank Musiala Meister, VfL gerettet, Schalke abgestiegen

Letzter Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23. In Meisterschaft und Abstiegskampf fallen heute die Entscheidungen. Die letzten Infos bis zum Anpfiff gibt es hier.

Der Vorhang fällt: Um 15.30 Uhr erfolgt der letzte Anpfiff der laufenden Bundesliga-Saison 2022/23. Wer holt den Titel? Wer kann sich am letzten Spieltag retten? Hier gibt es die letzten Infos zum Meisterschafts-Duell und dem Abstiegskampf.

17:31: Schalke kassierte noch das 2:4 und steigt nach einem Jahr wieder in die 2. Bundesliga ab. Der VfB Stuttgart muss in die Relegation, Augsburg und Bochum halten die Klasse.

17:28: Nein, das war's! Der FC Bayern ist erneut Deutscher Meister!

17:27: Tor in Dortmund! Süle macht das 2:2, kommt der BVB zur Last-Minute-Meisterschaft?

17:26: In Köln ist Schluss! Der FC Bayern München gewinnt 2:1 und steht unmittelbar vor der elften Meisterschaft in Serie.

17:19: Die Bayern gehen wieder in Führung! Der eingewechselte Jamal Musiala zieht von der Strafraumkante ab und macht den FCB wieder zum Meister.

17:14: Der VfL Bochum wird erstklassig bleiben! Kevin Stöger macht per Heber das 3:0 gegen Bayer Leverkusen.

17:10: Währenddessen kassiert Schalke das 2:3 in Leipzig und Stuttgart gleicht gegen Hoffenheim aus.

17:09: Elfmeter für Köln! Ljubicic bleibt cool und verwandelt - im Moment ist der BVB trotz Heimpleite Meister!

17:05: Hoffenheim geht in Stuttgart mit 1:0 in Führung. Damit würde der VfB die Saison auf dem Relegationsplatz beenden, die punktgleichen Schalker haben ein zu schlechtes Torverhältnis.

17:00: Der BVB mit dem Anschlusstreffer! Raphael Guerreiro verkürzt auf 1:2. Noch 20 Minuten zu spielen, der BVB braucht noch zwei Tore.

16:38: In Halbzeit zwei trifft Schalke zuerst! Ein kurioses Eigentor bringt die Schalker in Leipzig ins Spiel. 2:2, dennoch steht Schalke derzeit als 17. unter dem Strich.

16:20: Halbzeit auf allen Plätzen. Stand jetzt wäre der FC Bayern München erneut Deutscher Meister, der BVB verspielt seine gute Ausgangslage und liegt derzeit einen Punkt hinter dem Rekordmeister.

Im Keller würden sich der VfL Bochum und der FC Augsburg (trotz Rückstand in Gladbach) retten. Der VfB Stuttgart müsste in die Relegation, S04 ist zur Halbzeit wieder Zweitligist.

16:15: Kurz steht es in Köln 2:0 für die Bayern, der VAR legt aber sein Veto ein. Handspiel, es bliebt beim 1:0.

16:05: 2:0 für Bochum! Asano trifft nach einer Ecke, der VfL macht einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

15:57: Noch hat sich Schalke nicht aufgegeben: Nach einer Ecke köpft Kaminski zum 1:2 ein.

15:54: Unfassbar was hier in Dortmund passiert. Karim Onisiwo macht das 2:0 für die Mainzer Gäste. Der Weg zum Titel wird jetzt sehr lang für den BVB.

15:50: Der VfL Bochum führt gegen Leverkusen! Philipp Förster besorgt das 1:0.

15:50: Sebastien Haller übernimmt die Verantwortung, schießt aber den Elfmeter schwach, Mainz-Keeper Dahmen pariert.

15:48: Schalke kassiert das 0:2, in Dortmund zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Elfmeter für den BVB.

15:46: Und jetzt liegt der BVB hinten! Nach einer Ecke kommt Hanche-Olsen am kurzen Pfosten an den Ball und verwandelt per Flugkopfball zur Mainzer Führung!

15:40: Konrad Laimer bringt RB Leipzig gegen Schalke in Führung. Stand jetzt wäre Schalke damit abgestiegen, während die Bayern an der Spitze liegen.

15:38 Uhr: Es geht Schlag auf Schlag: Leverkusens Adli sieht nach einer Tätlichkeit gegen den VfL Bochum früh rot, gleichzeitig geht Bayern München durch Coman in Führung.

15:30 Uhr: Anpfiff! Der 34. Spieltag läuft.

15:06: Bienenschwarm stört BVB-Übertragung

Ein verirrter Bienenschwarm hat in Dortmund die Sky-Übertragung vor dem großen Meister-Finale der Fußball-Bundesliga erschwert. Dietmar Hamann, Erik Meijer und Moderator Michael Leopold wurden in der Vorbereitung etwa 45 Minuten vor Spielbeginn heftig umschwirrt und mussten sogar ihre Expertenrunde unterbrechen. Auch eine Kamera war nicht mehr nutzbar.

Der Schwarm hatte sich zu großen Teilen auf einem TV-Scheinwerfer niedergelassen, den zwei mutige Feuerwehrleute schließlich aus dem Innenraum trugen. Entscheidend besser wurde es dadurch zunächst nicht. Der Besuch passte: Maskottchen des BVB ist die Biene „Emma“.

14:58: Auch Haaland denkt an den BVB

Ex-Borusse Erling Haaland von Manchester City hat sich via Twitter gemeldet und dem BVB seine Unterstützung gezeigt.





14:52: Bayern mit Müller in Köln

In Köln beginnt der FC Bayern mit Thomas Müller. Cancelo und Goretzka sitzen auf der Bank.

Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Martel, Skhiri - Ljubicic, Kainz, Maina - Selke.

FC Bayern: Sommer - Mazraoui, de Ligt, Upamecano, Pavard - Gravenberch, Kimmich - Gnabry, Sané, Coman - Müller.

14:45: Ist das die nächste Meistermannschaft des BVB?

So startet der BVB ins Finale um die Deutsche Meisterschaft. Jude Bellingham und Marco Reus sitzen zunächst auf der Bank.

BVB: Kobel - Ryerson, Hummels, Süle, Wolf - Can, Brandt, Guerreiro - Malen, Adeyemi, Haller.

Mainz: Dahmen - Fernandes, Bell, Hanche-Olsen - Aaron, Kohr, Barreiro, Caci - Stach, Lee - Onisiwo.

14:42: So will Schalke die Klasse halten

Auch aus Leipzig sind die Aufstellungen da. Unter anderem kehrt Ralf Fährmann wieder zwischen die Schalker Pfosten zurück. Mehr dazu.

RB Leipzig: Nyland – Henrichs, Klostermann, Orban, Halstenberg – Laimer, Haidara – Forsberg, Dani Olmo – Werner, Nkunku. Trainer: Rose.

Schalke 04: Fährmann – Brunner, van den Berg, Kaminski, Matriciani – Latza, Kral – Zalazar – Drexler, Polter, Bülter. Trainer: Reis.

Schiedsrichter: Harm Osmers

14:32: Die Aufstellungen aus Bochum sind da

Die ersten Aufstellungen erreichen uns aus Bochum. Der VfL beginnt unverändert im Vergleich zur letzten Partie bei Hertha BSC (1:1).

VfL Bochum: Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Heintz - Losilla, Stöger - Asano, Förster, Antwi-Adjei - Hofmann.

Leverkusen: Hradecky - Bakker, Tah, Tapsoba, Frimpong - Amiri, Wirtz, Adli - Diaby, Palacios, Azmoun.

14:18: Stromausfall am Signal-Iduna-Park

An der Straßenbahn-Haltestelle am Dortmunder Stadion ist der Strom ausgefallen. Der Grund ist noch unklar, die Fans müssen umgeleitet werden. Viele machen sich zu Fuß auf den Weg, da schwere verspätungen erwartet werden.

14:00 Uhr: Fanmarsch: BVB-Ultras auf dem Weg ins Stadion

Vor dem entscheidenden Spiel um die deutsche Fußballmeisterschaft haben sich mehrere Tausend Anhänger zusammen mit der Ultra-Szene von Borussia Dortmund auf den Weg ins Stadion gemacht. Aus der westlichen Innenstadt zog der Fanmarsch ab Mittag begleitet von Sicherheitskräften über die abgesperrte Lindemannstraße in Richtung Signal-Iduna-Park. „Alles friedlich“, sagte ein Sprecher der Polizei der Nachrichtenagentur dpa.

13:26: Watzke vor Saisonfinale: „Wäre Titel für die Ewigkeit“

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat vor dem Saisonfinale die besondere Bedeutung einer möglichen neunten deutschen Meisterschaft herausgestellt. „Das ist ein Titel für die Ewigkeit. Wenn du mit dem BVB Deutscher Meister wirst, weiß in 30 Jahren in Dortmund noch jeder, wer den Titel geholt hat. Das ist etwas anderes als mit Bayern München, da ist das ja relativ normal - zumindest in der Wahrnehmung der letzten Jahre“, sagte Watzke im vereinseigenen TV-Format „Feiertagsmagazin“.

Watzke setzt auf die besondere Stadion-Atmosphäre und die „große Kraft“, die der BVB in solchen Momenten als Verein entwickeln kann. „Du spürst, es knistert, das gibt unfassbar viel Motivation. Wir kennen das von Borussia Dortmund. Da ist eine Wucht, die sich jetzt entfaltet.“ Der BVB-Boss ist überzeugt, dass auch Trainer Edin Terzić die passenden Worte findet. „Edin weiß am besten, wie das geht. Er ist auch in puncto Alter nah dran an den Spielern und findet den richtigen Ton.“

13:03: VfL Bochum verabschiedet keine Spieler

Der VfL Bochum wird vor der Partie heute darauf verzichten, Spieler, die den Verein verlassen, zu verabschieden. Wie RevierSport erfuhr, soll der Fokus voll und ganz auf der Partie gegen Bayer Leverkusen liegen. Üblicherweise erfolgt die Verabschiedung von Abgängen meist im letzten Heimspiel.

13:01: Fanmarsch des VfL Bochum ist unterwegs

Gegen 13 Uhr hat sich ein rund 5000 Mann starker Fanmarsch in Bochum gestartet. Vom Rathaus aus haben sich sich die VfL-Anhänger auf den Weg ins Stadion gemacht, wo heute gegen Bayer Leverkusen der Klassenerhalt gesichert werden soll.

12:38 Uhr: Marco Fritz pfeift BVB - Mainz, Osmers in Leipzig

Hier ein Überblick über die Schiedsrichter in den heute wichtigen Partien:

BVB - Mainz: Marco Fritz, RB Leipzig - Schalke 04: Harm Osmers, 1. FC Köln - FC Bayern: Sven Jablonski, VfL Bochum - Bayer Leverkusen: Tobias Welz, VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim: Robert Schröder, Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg: Dr. Matthias Jöllenbeck.

12:27 Uhr: Dortmund im Ausnahmezustand: Stadt füllt sich weiter mit BVB-Fans

Eine Stadt im Ausnahmezustand: Vor dem Bundesliga-Finale füllt sich die Dortmunder Innenstadt immer weiter mit Fans. Am Alten Markt, vor dem deutschen Fußball-Museum am Hauptbahnhof und weiteren zentralen Plätzen waren am Mittag mehrere 1000 Fans unterwegs. Dortmund präsentierte sich vor dem 34. Spieltag und dem entscheidenden Spiel um die Meisterschaft um 15.30 Uhr in Schwarz-Gelb. Am Mittag begann nach Auskunft der Polizei ein Fanmarsch der Ultra-Szene aus der westlichen Innenstadt in Richtung Stadion. Nach Angaben eines Sprechers blieb bis zum Mittag alles friedlich.

12:16: So bleiben Schalke und Bochum drin - oder steigen ab

Noch etwas mehr als drei Stunden bis zum Anpfiff. Also noch genug Zeit, sich mit den möglichen Szenarien des Saisonfinales auseinanderzusetzen. Alle Konstellationen gibt es hier im Überblick.

12:10 Uhr: Kohler glaubt an den BVB

Der frühere Bayern- und Dortmund-Profi Jürgen Kohler lobt den BVB und glaubt an den Titel für den BVB. „Das Mannschaftsgefüge ist besser als das der Bayern“, urteilte Kohler im Interview mit "Sport1": „Hätte Sébastien Haller nicht seine Krebs-Erkrankung gehabt, wären es im Winter keine neun Punkte Rückstand auf die Bayern gewesen.“

Kohler hatte vor der Saison auf Dortmund als Meister getippt und sagte nun vor dem letzten Spieltag der Bundesliga am Samstag: „Damals wurde ich belächelt. Und jetzt werden die Dortmunder Meister.“

11:44 Uhr: Bartra drückt dem BVB die Daumen

Ex-Borusse Marc Bartra drückt seinem Ex-Klub aus der Ferne die Daumen. Per Instagram postete der 32-jährige Verteidiger ein Bild der Südtribüne mit dem Zusatz "Viel Glück, Familie!!! Heja BVB!!".

11:15 Uhr: So läuft das Bundesliga-Finale im TV

Die TV-Rechteinhaber haben für die Meister-Entscheidung zwischen Tabellenführer Borussia Dortmund und dem FC Bayern besondere Vorkehrungen getroffen. Auch der Kampf gegen den Abstieg steht im Fokus.

Die Live-Übertragung bei Sky:

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt am Samstag eine zusätzliche Konferenz zur Meisterschaft. Die Partien des BVB gegen den FSV Mainz 05 und der Bayern beim 1. FC Köln werden - wie alle Spiele - um 15.30 Uhr angepfiffen. Die Sky-Präsentation des Spieltags kommt aus dem Dortmunder Stadion und nicht wie sonst üblich aus dem Studio in Unterföhring. Frank Buschmann kommentiert in der Konferenz das Bayern-Spiel, Kai Dittmann die Dortmund-Partie. Bei den Live-Übertragungen der beiden Einzelspiele sitzen Wolff-Christoph Fuss in Dortmund und Martin Groß in Köln am Mikrofon.

Die ARD-„Sportschau“ (17.30 Uhr):

In der ARD beginnt die „Sportschau“ wie üblich mit den Partien der 3. Liga. Im Bundesligaprogramm ab 18.00 Uhr werden zunächst die Höhepunkte der weniger bedeutsamen Partien des VfL Wolfsburg gegen Absteiger Hertha BSC, von Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg sowie des 1. FC Union Berlin gegen Werder Bremen gezeigt. Es folgt eine Abstiegskonferenz mit Auszügen aus den Partien des FC Schalke 04 bei RB Leipzig, des VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen, des VfB Stuttgart gegen die TSG 1899 Hoffenheim sowie des FC Augsburg bei Borussia Mönchengladbach. Im Anschluss folgt die Meister-Konferenz. Kommentator beim BVB-Spiel ist Claus Lufen, bei den Bayern ordnet Tom Bartels das Geschehen ein.

Das ZDF-„Sportstudio“ (23.00 Uhr):

Für das „Aktuelle Sportstudio“ mit Moderator Sven Voss am Samstagabend sind Live-Schalten geplant. In Dortmund steht nach Angaben des Senders Alexander Ruda bereit. In München ist Florian Zschiedrich für den Fall im Einsatz, dass dort die Meisterschaft gefeiert werden kann.

10:50 Uhr: Schalke-Fans in Leipzig bangen mit S04

In Leipzig werden Tausende Schalke-Fans erwartet, auch einige aus dem Osten. Wir haben vor Ort mit einigen gesprochen. Mehr dazu.

10:30: Dortmund-Fans bereits auf den Beinen

Mehr als sechs Stunden vor Anpfiff in der Fußball-Bundesliga hat der Ansturm der Fans von Borussia Dortmund auf die Kneipen in der Innenstadt bereits begonnen. Auf dem Alten Markt, dem traditionellen Treffpunkt der Anhänger von Schwarz-Gelb, bildeten sich am Samstag vor den Kneipen bereits am frühen Morgen lange Schlangen, wie eine Webcam der Stadt Dortmund zeigt. Anpfiff des 34. Spieltages ist um 15.30 Uhr.

Borussia Dortmund hatte mehr als 300 000 Ticketanfragen für das Spiel im Kampf um die Meisterschaft, in Deutschlands größtes Fußballstadion passen allerdings nur rund 81 000 Zuschauer. Ein Public Viewing bietet die Stadt nicht an. Umso größer ist der Andrang von Fans, die es in die Gaststätten zieht.