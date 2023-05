Schalke: Der Osten bangt mit dem S04 - so ist die Stimmung in Leipzig

Tausende Schalke-Fans unterstützen am Samstag S04 beim Abstiegsendspiel bei RB Leipzig, darunter viele Anhänger aus dem Osten. Wir haben mit ihnen vor dem Spiel in Leipzig gesprochen.

Am Nachmittag (15.30 Uhr) spielt der FC Schalke 04 bei RB Leipzig ums Überleben in der Bundesliga. Die Stimmung bei den Fans in Leipzig ist vor dem Anpfiff verhalten optimistisch.

Mit dem Zug, mit Bussen und mit PKWs sind sie hier zu Tausenden aus dem Ruhrpott und ganz Deutschland angereist, um ihre Königsblauen beim schweren Gang in Leipzig zu unterstützen. Wegen der späten Anreise der organisierten Fanszene mit dem Sonderzug gibt es allerdings keinen offiziellen Treffpunkt für die Schalke-Anhänger vor Ort.

Während sich die Anhänger von RB Leipzig am Vormittag auf dem historischen Marktplatz für einen Fanmarsch Richtung Stadion treffen, haben sich bereits einige Schalker nebenan in einer Kneipe gemütlich gemacht.

Es sind überwiegend Schalke-Fans aus dem Osten, die sich hier versammelt haben. So ist der Fanclub Schalker Kumpel Schkeuditz ebenso vertreten, wie der Fanclub Geithain. Denn traditionell haben die Knappen schon zu DDR-Zeiten viele Anhänger im östlichen Teil der Republik gehabt. Die Schalker Erfolge in der Vergangenheit und die teilweise gemeinsame Bergbaugeschichte spielen dabei eine große Rolle.

Einer von ihnen ist Heiko Ledig. Der Vorsitzende des Fanclubs Geithain ist vom Klassenerhalt seines Vereins überzeugt. „Wir holen einen Punkt in Leipzig und gewinnen die Relegation gegen den HSV“, glaubt er. Mit seinem Fanclub hält er den Königsblauen bereits seit 1991 die Treue, obwohl Geithain nur eine halbe Autostunde von Leipzig entfernt ist. „Zu DDR-Zeiten bin ich mangels anderer Möglichkeiten immer zu Lok Leipzig gegangen. Mit RB kann ich überhaupt nichts anfangen.“

Er gibt zu: „Für die Region ist es natürlich gut, dass es hier einen Bundesligisten gibt, aber es ist der falsche Verein.“ Er stehe mehr auf die Traditionsvereine, die der Bundesliga eben das Flair geben, das sie brauche. Und Schalke 04 sei ohnehin einmalig.

Das sieht auch Matthias Lange aus Leipzig so. Ebenso wie Ledig besucht der 64-jährige seit der Grenzöffnung auch regelmäßig die Heimspiele der Königsblauen. „Ich bin seit 58 Jahren Schalke-Fan“, erklärt er stolz. „Ich war 1977 sogar beim UEFA-Cup-Spiel des S04 in Magdeburg dabei. Rolf Rüssmann, Rüdiger Abramczyk und Klaus Fischer, ich habe sie alle spielen sehen.“

Längst ist er natürlich auch Mitglied beim S04. Seinen Herzensverein ausgerechnet beim "Plastikklub" RB Leipzig absteigen zu sehen, würde ihm zwar selbiges brechen. „Dennoch müssten wir es wie Männer ertragen. Nach dieser Rückrunde können wir stolz auf unser Team und unseren Trainer sein“, meint er. „Schalke würde ja in der 2. Liga nicht aufhören. Wir Fans würden den Klub genauso unterstützen. Aber finanziell wäre das natürlich ein schwerer Schlag für unsere Ambitionen.“

Was wolle man mit Vereinen wie Darmstadt 98 oder Heidenheim in der Bundesliga, fragt er sich. „Wir sind die dritte Macht in Deutschland. Und das wird auch so bleiben, selbst bei einem Abstieg.“ Doch noch wolle man daran nicht glauben. „Wir sind Schalke. Wir kämpfen bis zum Schluss“, sagt er trotzig. Er glaubt: „Wir bleiben drin.“