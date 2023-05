Vor Schalke-Abstiegsfinale: RB Leipzig warnt vor Schwarzmarkt-Karten und sperrt Tickets

Der FC Schalke 04 gastiert am letzten Bundesliga-Spieltag bei RB Leipzig. Die Sachsen warnen vor dem Weiterverkauf von Eintrittskarten.

Im Saisonfinale der Bundesliga hat der FC Schalke 04 den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand. Die Königsblauen sind auf Patzer der Konkurrenz angewiesen, müssen aber vor allem selbst eine mehr als knifflige Aufgabe lösen und bei Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig punkten (Samstag, 15.30 Uhr).

Bei den vergangenen Auswärtsspielen, etwa bei Hoffenheim oder in Mainz, wurde S04 stets von einer riesigen Schar Fans begleitet. Und auch am Samstag würden wohl viele Anhänger die Reise nach Sachsen auf sich nehmen, um die Mannschaft beim Showdown zu unterstützen.

Das Problem: Alle Tickets sind RB-Angaben zufolge bereits vergeben worden - an Leipziger Vielfahrer, Dauerkarteninhaber und Fanklub-Mitglieder. Das 47.069 Zuschauer fassende Stadion ist ausverkauft. Einen freien Vorverkauf gab es nicht. Die Schalker müssen sich daher mit den 4735 Karten für den Gästeblock begnügen.

Das deckt den Bedarf natürlich lange nicht. Und so kommen einige Fans womöglich auf die Idee, unerlaubter Weise auf dem Schwarzmarkt zuzuschlagen. Davor haben die Leipziger im Vorfeld der Partie aber noch einmal ausdrücklich gewarnt und mit Konsequenzen gedroht.

Man gehe aktiv gegen den illegalen Weiterverkauf vor, betonte der Klub in einer Mitteilung auf seiner Homepage. Aktuell würden Tickets zu überhöhten Preisen auf nicht autorisierten Plattformen angeboten. Gemeinsam mit einer Anwaltskanzlei beobachte man derzeit den inoffiziellen Zweitmarkt und werde eine dreistellige Anzahl an Tickets sperren und stornieren.

"Diese Tickets berechtigen nicht zum Zutritt in die Red Bull Arena", heißt es vom Verein. Dauerkarteninhabern, die ihre Tickets unerlaubterweise weiterverkauften, seien ihre Karten für die kommende Saison bereits entzogen worden. Zudem kündigten die Leipziger Vertragsstrafen von bis zu 2500 Euro gegen Schwarzmarkt-Händler an. Fans, die sich unsicher sind, ob ihre Tickets gültig sind, können sich zur Überprüfung an den Verein wenden.