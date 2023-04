Schalke: Security erhöht - Sinsheim rüstet sich für S04-Invasion

Der S04-Fanclub "Sportfreunde Kurpfalz 04" lädt vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim zum Fanfest. Sie rechnen mit bis zu 12.000 Schalkern in Sinsheim.

Der FC Schalke 04 spielt am Sonntagabend (19.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim. Mindestens 10.000 Schalke-Fans werden zu dem eminent wichtigen Spiel für die Königsblauen in Sinsheim erwartet.

Der nur wenige Kilometer vom Stadion entfernt beheimatete Fanclub S04-Fanclub Sportfreunde Kurpfalz 04 geht sogar von bis zu 12.000 Schalkern im TSG-Stadion aus. Vor dem Spiel haben sie ab 12.04 Uhr auf dem Sportgelände in Waibstadt (zehn Kilometer vom Stadion entfernt) zur Fanfete bei Schalke-Musik, Bier und Grill geladen. Wir haben mit dem Fanclub gesprochen.

"Wir haben das js schon einige Male gemacht. Aber diesmal - dem Anlass entsprechend - ist alles etwas größer aufgezogen", freut sich Johannes Günther vom Fanclub auf viele Gäste. "Unter anderem soll auch Trompeten-Willy sein Kommen angesagt haben."

Der Kartenbeauftragte des Fanclubs hatte vor dem Spiel ganze Arbeit zu verrichten. "Über Schalke haben wir 57 Tickets erhalten können. Aber allein wir werden insgesamt mit 145 Fanclub-Mitgliedern im Stadion sein", sagte Günther.

Dass die TSG Schalke-Anhängern den Zutritt in die Blöcke O, P, Q, R, S1, S2, T, U und V mit Gästefankleidung nicht gestatten will, findet er schwierig. "Das Zutrittsverbot ist lächerlich bei 12.000 Schalkern. Das kannst du gar nicht durchsetzen. Dann ist das Stadion halb leer. Ich weiß aber über Bekannte, dass die Sicherheitskräfte für dieses Spiel enorm aufgestockt wurden. Und man munkelt, dass für den Vorverkauf auf dieses Spiel so einige TSG-Onlinekonten mit dem Kennwort "04" angelegt wurden."

Günther glaubt, dass das Verhältnis der Gäste- und der Heimfans auf jeden Fall noch viel krasser als in Augsburg sein wird. "Das war nur ein Vorspiel zu dem, was Hoffenheim am Sonntag blüht", freut er sich schon.

Und genau das sei auch die Chance der Knappen, die man ergreifen müsse. "Wenn men ehrlich ist, sind wir individuell schlechter besetzt, wir sind auch spielerisch unterlegen. Aber ich glaube schon, dass das etwas mit den Hoffenheimer Spielern macht, wenn die auf einmal Auswärts-Stimmung in ihrem Stadion haben. Das müssen wir nutzen." Und das sei auch bereits Thema im Kraichgau bei den TSG-Symphatisanten, die er kenne.

Als Fanclub wolle man auf jeden Fall seinen Beitrag dazu leisten. Und mit der Fanfete und einem Stand vor dem Stadion die Schalker auf das so wichtige Spiel einstimmen.