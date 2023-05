Fußball-Bundesligist FC Augsburg trennt sich nach der Saison von vier Spielern. Mit dabei: Rafał Gikiewicz und Ex-Schalke-Profi Daniel Caligiuri. Letzterer möchte in der Bundesliga bleiben.

Der FC Augsburg plant ohne André Hahn, Rafał Gikiewicz, Daniel Caligiuri und Tobias Strobl. Ihre auslaufenden Verträge werden nicht verlängert. Das Quartett wird am Sonntag beim letzten Heimspiel der Saison gegen Borussia Dortmund verabschiedet. Das gab der Tabellen-13. der Bundesliga am Freitag bekannt.

Torhüter Gikiewicz, der im Sommer 2020 von Union Berlin zu Augsburg wechselte, kam in dieser Saison aufgrund einer Schulterverletzung nur auf 23 Einsätze. Somit kann der 35-jährige Pole nicht mehr die erforderliche Anzahl an Spielen absolvieren, damit eine automatische Verlängerung um ein weiteres Jahr in Kraft tritt.

„Nachdem die Option nicht mehr erreicht werden kann, haben wir entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern und dies Rafał in einem persönlichen Gespräch extra noch vor dem letzten Heimspiel mitgeteilt, damit auch er die Möglichkeit bekommt, sich von den Fans am Sonntag im Stadion verabschieden zu können“, sagt Stefan Reuter. „Auch ihm gilt unser Dank für seinen Einsatz in den vergangenen drei Jahren. Wir wünschen Rafał alles Gute für seine nächste Station.“

Ex-Schalke-Profi Caligiuri will in der Bundesliga bleiben

Hahn avancierte beim FC Augsburg zum Nationalspieler, bestritt insgesamt 171 Pflichtspiele für den Klub. "Leider hat ihn in dieser Saison eine langwierige Verletzung zum Zuschauen gezwungen. Wir bedanken uns bei André für alles, was er für unseren FCA geleistet hat, und wünschen ihm alles erdenklich Gute für die Zukunft“, sagte Reuter über den 32-Jährigen.

Auch die Verträge von Tobias Strobl und Daniel Caligiuri laufen nach der aktuellen Spielzeit aus. Caligiuri kam 2020 vom FC Schalke 04 nach Augsburg, war in dieser Saison zwar Vizekapitän, kam allerdings nur auf 13 Einsätze.

„Auch Daniel Caligiuri danken wir ganz herzlich für seinen Einsatz im FCA-Trikot und wünschen ihm nur das Beste. Er hat großen Anteil daran, dass wir in den letzten drei Jahren unser Minimalziel Klassenerhalt erreicht haben“, erklärt Reuter.

Der 35-jährige Caligiuri ergänzte: „Es ist im Fußball normal, dass sich die Wege auch mal trennen. Dennoch werde ich die drei Jahre in Augsburg in guter Erinnerung behalten. Ich wünsche dem FCA auch für die Zukunft alles Gute und hoffe, dass wir uns in der kommenden Saison in der Bundesliga wiedersehen, denn ich möchte meine Karriere am liebsten in der Bundesliga fortsetzen.“