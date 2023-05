Schalke: Das sagt Leihspieler Jordan Larsson über seine Zukunft

Noch bis Sommer ist Jordan Larsson an den FC Kopenhagen ausgeliehen. Der Profi hat klare Vorstellungen davon, wie es danach weitergehen soll.

Bei Schalke 04 konnte Jordan Larsson in der Hinrunde keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nach nur einem halben Jahr bei S04 wurde er im Januar an den dänischen Top-Klub FC Kopenhagen ausgeliehen – und dort würde Larsson auch gern bleiben, wie er nun der dänischen Zeitung Ekstra Bladet erzählt hat.

„Der Verein hat eine Kaufoption für mich, also liegt es an ihnen, was sie tun. Aber ich bin sehr glücklich hier und würde gern bleiben“, sagte der 25 Jahre alte Schwede. Noch bis Sommer ist Larsson an den FC Kopenhagen ausgeliehen. Für eine Ablöse von 2,2 Millionen Euro könnte er in der Folge fest nach Dänemark wechseln.

Ob der FCK diese Summe allerdings zahlt, ist fraglich, schließlich ist Larsson auch in Kopenhagen kein Leistungsträger. Über seine Rolle als Joker kam er zuletzt nur selten hinaus. Ein kleines Erfolgserlebnis konnte der Sohn der schwedischen Fußball-Ikone Henrik Larsson allerdings in der vergangenen Woche feiern: Bei der 2:3-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel des dänischen Pokals gegen den FC Nordsjaelland erzielte Larsson sein zweites Pflichtspieltor für Kopenhagen.

Ein ähnliches Kunststück gelang ihm im Trikot von Schalke 04 nicht. In elf Bundesligaspielen für die Königsblauen blieb Larsson ohne jede Torbeteiligung. Weder bei seinen fünf Einsätzen in der Startelf noch als Joker konnte der 25-Jährige in der Hinrunde überzeugen.