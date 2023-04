Schalke: Jenz fällt aus, Greiml auch, Topp im Kader - so will Reis in Hoffenheim bestehen

Nervenspiel in der Fußball-Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen Schalke 04 - Abstiegskampf pur am Ostersonntag. So geht Schalke in das Spiel.

Mit einem Krimi im Abstiegskampf endet der 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga – der FC Schalke 04 (17.) tritt bei der TSG Hoffenheim (15.) an, die aktuell vier Punkte mehr geholt hat (19.30 Uhr/DAZN). Ein klassisches Auswärtsspiel dürfte es für die Königsblauen aber nicht werden. Eine fünfstellige Anzahl königsblauer Fans hat sich auf den Weg zur rund 360 Kilometer von Gelsenkirchen entfernten Rhein-Neckar-Arena gemacht. Während die Hoffenheimer „zwischen 9000 und 10.000 Schalke-Fans“ erwarten, gehen die Königsblauen davon aus, dass rund 15.000 Anhänger ihr Team unterstützen. „Das ist die nächste Stufe. Alle wollen dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Wenn ich nur daran denke, kriege ich schon wieder Gänsehaut“, schwärmte Schalkes Trainer Thomas Reis. Doch allein wegen der Fans wird Schalke nicht erfolgreich sein. Sportlich spricht sogar deutlich mehr für die Hoffenheimer als für Schalke. Die TSG, vor zwei Spieltagen noch Letzter, konnte sich durch zwei Siege in Folge befreien, während Schalke nach acht Partien hintereinander ohne Niederlage von Bayer Leverkusen mit 3:0 bezwungen wurde. „Ich erwarte eine Hoffenheimer Mannschaft, die selbstbewusster geworden ist“, sagte Reis. Schon zweimal spielte Schalke in dieser Saison gegen die TSG, zweimal war sie chancenlos, verlor im Hinspiel mit 0:3 und im DFB-Pokal mit 1:5. Die in der Offensive „unglaublich gefährliche“ (Reis) TSG wird das Spiel mit mehr Ballbesitz bestimmen – das ist nicht schwierig vorherzusehen. „Wir müssen unser Spiel durchziehen. Das heißt: Das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagern, dort aktiv sein, zielstrebig auf das gegnerische Tor gehen, gutes Gegenpressing, gute Restverteidigung – wie unsere Spielidee ist“, sagte Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo. S04-Trainer Reis warnt vor allem vor der Vierer-Offensive um Torjäger Andrej Kramaric und Tempo-Stürmer Ihlas Bebou. „Die vier Spieler wechseln immer wieder ihre Position, haben sehr viel Spielfreude“, so Reis. Im Training legte Reis besonders viel Wert auf Standardsituationen: „Ich hoffe, dass wir am Wochenende vielleicht den einen oder anderen gefährlichen Standard reinbringen können. Das kann auch mal ein Dosenöffner sein.“ Auf der Bank sitzt ein zusätzlicher Stürmer: U19-Torjäger Keke Topp hat es ins Aufgebot geschafft. Bitter für Schalke: Abwehrspieler Moritz Jenz hat es nicht geschafft rechtzeitig fit zu werden, auch sein Vertreter Leo Greiml ist verletzt. Daher rückt Henning Matriciani in die Innenverteidigung und Thomas Ouwejan feiert links hinten sein Comeback. So spielen die TSG Hoffenheim und Schalke 04 TSG Hoffenheim: Baumann – Vogt, Brooks, Akpoguma – Kaderabek, Geiger, Angelino – Kramaric, Becker – Baumgartner, Bebou. Trainer: Matarazzo FC Schalke 04: Fährmann – Brunner, Yoshida, Matriciani, Ouwejan – Krauß, Kral – Zalazar – Skarke, Frey, Bülter. Trainer: Reis Schiedsrichter: Dr. Jöllenbeck

