Die Zweitvertretung des FC Schalke 04 hat bei einem Tabellennachbarn gespielt und ein 1:1-Unentschieden erzielt.

Der Tabellenvierte Fortuna Köln empfing im letzten Heimspiel der Saison 2023/2024 den Fünften der Regionalliga West, den FC Schalke 04 II. Am Ende trennten sich die Nachbarn 1:1-Remis. Stipe Batarilo (22.) brachte die Fortuna vor rund 2500 Zuschauern in Führung, Jimmy Kaparos (47.) glich für S04 aus.

"Es war ein schöner Rahmen für das letzte Spiel des Saison. Ich glaube, dass das für die Temperaturen, den Spieltag und die Situation in der Tabelle ein gutes Spiel war. Jede Mannschaft hat ihre gute Phase gehabt. Wenn man das ganze Spiel nimmt, dann war das Chancenverhältnis ausgeglichen. Es hätte in beide Richtungen kippen können. Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden", bilanzierte Jakob Fimpel, Trainer der U23-Mannschaft der Schalker.

"Ein großer Dank gilt unseren Fans. Das war eine tolle Atmosphäre für einen 33. Spieltag. Wir haben überhaupt eine tolle Unterstützung in dieser Saison genossen. Dafür bedanke ich mich sehr bei den Fans. Wir hatten in der ersten Halbzeit viele gute Umschaltsituationen, haben diese aber nicht sauber zu Ende gespielt. Vom Prinzip her zieht sich das wie ein roter Faden durch die Saison, dass die letzte Konsequenz fehlt. Manchmal ist weniger mehr. Einfach einen Haken weniger machen. In der zweiten Halbzeit war der Elfmeter der Punkt, der uns den Stecker gezogen hat. Da kam Schalke besser auf und bekam Rückenwind. Trotzdem muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen. Sie wollten dieses Heimspiel unbedingt gewinnen. Einmal hält Julius Paris von Schalke überragend. Jetzt haben wir noch ein Spiel in Rödinghausen und wollen die Saison mit einem Sieg beenden", resümierte Matthias Mink, Coach der Fortuna.

Die Statistik zum Spiel

Fortuna Köln: Weis - Ernst (60. Hölscher), Langer (80. Derbali), Lanius, Batarilo (80. Ezami), Mika (60. Vieting), Matter, Budimbu, Steinkötter (85. Demaj), Stanilewicz, Scholz

FC Schalke 04 II: Paris - Anubodem (81. Tonye), Kopf, Boboy, Albitat, Kaparos (63. Giesen), Poepperl (89. Bokake Bolufe), Aninkorah-Meisel (81. Balouk), Gyamfi, Heiserholt, Schmidt

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong

Tore: 1:0 Batarilo (22.), 1:1 Kaparos (47., Elfmeter)

Zuschauer: 2377