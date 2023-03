1. FC Köln: Transfersperre der Fifa - so reagiert der Klub

Der 1. FC Köln wurde von der Fifa mit einer Transfersperre für die kommende Saison belegt. Das will der Bundesligist so nicht akzeptieren.

Der 1. FC Köln darf nach einem Fifa-Urteil in der gesamten Spielzeit 2023/24 keine Spieler verpflichten. Das bestätigte der Klub am Mittwochabend, der gegen das Urteil Einspruch einlegen wird.

Der FC betonte in einer Stellungnahme: "Der 1. FC Köln wird gegen das FIFA-Urteil in Folge der Verpflichtung von U19-Spieler Jaka Cuber Potocnik beim internationalen Sportgerichtshof CAS in Berufung gehen. Ziel ist es zudem, bis zum endgültigen Urteil eine Aussetzung der Strafe zu erwirken."

Die Kölner wurden am Mittwoch über das Urteil informiert. Demnach soll der Spieler (unter Mithaftung des FC) einen Schadensersatz an Olimpija Ljubljana in Höhe von 51.750 Euro zahlen. Zudem wurde der Spieler mit sofortiger Wirkung mit einer viermonatigen Spielsperre belegt. Und dem FC wird verboten, in den nächsten beiden Transferperioden neue Spieler (national oder international) zu registrieren.

Der Hintergrund: Es geht um die Verpflichtung von Angreifer Jaka Cuber Potocnik. Potocnik war im Januar 2022 zum 1. FC Köln in den Nachwuchs gewechselt, nachdem er zuvor seinen Vertrag bei Olimpija Ljubljana wegen zahlreicher Vertragsverletzungen seitens des Klubs gekündigt hatte.

So sieht es der 1. FC Köln, doch Olimpija Ljubljana hat eine andere Sichtweise. Der slowenische Erstligist hatte dem Stürmer daraufhin einen rechtswidrigen Bruch seines Arbeitsvertrags vorgeworfen und ihn sowie den 1. FC Köln bei der FIFA auf Zahlung von Schadensersatz verklagt. Dem FC wirft Potocniks ehemaliger Klub vor, den Spieler zum Vertragsbruch angestiftet zu haben.

Die Kölner erklärten: "Dagegen hat sich der 1. FC Köln in einer umfassenden Klageerwiderung verteidigt und insbesondere zahlreiche Nachweise vorgelegt, die eine Anstiftung zum Vertragsbruch widerlegen."

Trotzdem entschied das FIFA Football Tribunal in seinem Urteil vom 1. Februar 2023, dass Potocnik seinen Arbeitsvertrag mit Olimpija Ljubljana ohne Rechtsgrund gekündigt habe. Zudem sei es dem FC nicht gelungen, die Vermutung zu widerlegen, dass er als neuer Klub den Spieler zum Vertragsbruch angestiftet habe.