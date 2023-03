VfL Bochum: Kapitän Losilla - "Das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Situation"

Im Derby gegen Schalke musste Anthony Losilla aussetzen. Der Kapitän des VfL Bochum sah das 0:2 seiner Mannschaftskollegen von der Tribüne.

Nach seiner Rotsperre verpasste Anthony Losilla auch das Spiel gegen den FC Schalke 04. Am Freitagabend (10. März, 20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) ist der Kapitän des VfL Bochum dann im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln wieder dabei.

Das 0:2 im Derby gegen Schalke verfolgte der 36-Jährige nur als Zuschauer. RevierSport hat nach dem Spiel mit Losilla gesprochen.

Anthony Losilla über...

... die 0:2-Niederlage gegen den FC Schalke 04: "Das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Situation. Wir haben jetzt zu viele Niederlagen kassiert und jetzt auch das Spiel gegen Schalke verloren. Wir wussten und wissen natürlich, welche Bedeutung dieses Spiel für unsere Fans hat. Wir hatten schon zu Beginn der Saison eine scheiß Phase. Wir müssen das jetzt wieder hinbekommen. Dafür müssen wir alles tun."





... die Leistung im Derby: "Ich fand die erste Halbzeit ganz gut. Wir hatten viele gute Momente. Leider sind wir aktuell in der Offensive glücklos. Und dann kassieren wir wieder so ein Tor, das eigentlich nie fallen darf. Wir müssen uns das Glück wieder zurück erarbeiten."

Wir werden uns die Woche wieder pushen, um in Köln ein gutes Spiel zu absolvieren. Anthony Losilla

... die aktuelle Lage in der Tabelle: "Die Welt ist jetzt aber für uns auch nicht zusammengebrochen. Es sind einige Teams da unten mit 19 Punkten. Wir sind immer noch dran. Das Positive an dieser Situation ist, wie schon gesagt, dass es unten sehr eng ist. Wir haben schon in der Hinrunde bewiesen, dass wir gegen starke Gegner gewinnen können. Wir werden jetzt gegen Köln wieder alles raushauen."

... das Spiel beim 1. FC Köln: "Ich war die ganze Woche mit der Mannschaft und wir haben viel geredet. Wir werden uns die Woche wieder pushen, um in Köln ein gutes Spiel zu absolvieren." wozi mit gp