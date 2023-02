Ex-DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke hat Sorgen um die Zukunft im deutschen Tor. Derzeit sehe er nur einen Neuer-Nachfolger: Alexander Nübel.

Der frühere DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mittelfristig vor einem Torhüterproblem. „Ich sehe das mit großer Sorge“, sagte der 60-Jährige im Sport1-Interview, „wir werden danach ein Problem kriegen.“ Er sehe derzeit keine Namen, bei denen er sagen würde, sie könnten in die Fußstapfen von Manuel Neuer treten. Und nennt dann doch einen: den eines Ex-Schalkers.

„Meine Jungs“, wie er seine ehemaligen Schützlinge noch nennt, „sind alle über 30, Manu ist 36. Man muss schauen, wie sich ein Alex Nübel entwickelt. Er hat sich in Monaco durchgesetzt und macht das sehr gut, aber er muss sich natürlich weiterentwickeln. Nübel wäre der Einzige, den ich zurzeit nennen könnte als Option.“

Ex-Schalke-Keeper Nübel kehrt nicht nach München zurück

Für Neuers Zorn bei Bayern München nach der Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic zeigt Köpke großes Verständnis. „Wie hätte Oliver Kahn reagiert, wenn man ihm während einer Verletzungspause den Torwarttrainer weggenommen hätte? Hätte das Oliver geschluckt? Ich glaube, er hätte noch ein krasseres Interview gegeben“, sagte der frühere Nationaltorhüter.

Und Alexander Nübel? Die Entscheidung über die geplatzte Rückkehr im Winter haben weder der Torhüter selbst noch der FC Bayern München getroffen, sondern Nübels Leihverein AS Monaco, erklärte Nübel jüngst. „Mir hat man vonseiten Monacos früh deutlich gemacht, dass man mich auf keinen Fall gehen lässt. Was ja auch eine enorme Wertschätzung beinhaltet“, verriet der 26-Jährige. „Deshalb hat sich das Thema Wechsel für mich nicht wirklich gestellt.“

Wie es im Sommer angesichts des auslaufenden Vertrags in Monaco weitergeht, sei noch völlig offen. „Ich bleibe fokussiert auf das Hier und Jetzt“, sagte Nübel: „Alles andere lenkt nur ab. Unser Job ist ohnehin schwer genug.“ Insgesamt sei er aber aktuell zufrieden. „Ich bin jetzt da, wo ich sein wollte“, erklärte der Ex-Schalker: „Ich habe zur Zeit einen Vertrag bis 2025 bei Bayern München und spiele als Stammtorwart bei der AS Monaco, einem der interessantesten Teams in Europa. Damit bin ich bis jetzt ehrlich gesagt sehr zufrieden.“