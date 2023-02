Hoffenheim-Sportdirektor: "Die Fragen nach dem Trainer müssen gestellt werden"

Bei der TSG Hoffenheim brennt der Baum. Die Kraichgauer sind spätestens nach dem 2:5-Debakel beim VfL Bochum im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga angekommen.

Die TSG Hoffenheim ist seit neun Bundesligaspielen ohne Sieg. Nach dem 2:5 beim VfL Bochum beträgt der Vorsprung auf Platz 16, dem Relegationsplatz, nur noch drei Zähler.

Nach dem Trainer Andre Breitenreiter nach der katastrophalen Vorstellung der TSG-Profis in Bochum deutlich wurde - RevierSport berichtete -, schimpfte auch Alexander Rosen.

Und vom Sportdirektor der TSG Hoffenheim gab es alles andere als eine Rückendeckung für den Chefcoach.

Rosen meinte: "Die Fragen nach dem Trainer müssen gestellt werden. Die Ergebnisse geben uns allen keine Argumente mehr, da sage ich ausdrücklich „uns allen“. Wir werden natürlich mit allen Beteiligten sprechen. Hier gibt es keine grundsätzliche Frage, ob der Trainer seinen Job kann."

Rosen weiter: "Wir standen auch in der vergangenen Saison auf Platz vier. Dennoch kommen wir in zwölf Monaten zweimal in eine Phase, in der wir so einen derartigen Absturz hinlegen. Vielleicht müssen wir alles hinterfragen. Die Art und Weise wie wir die Gegentore kassieren, ist indiskutabel. Kein Spieler ist in der Nähe des Torschützen, es liegt nicht an der taktischen Ausrichtung, sondern an der Einstellung. Dieser Gegner hat uns durchweg klargemacht, wie man solche Situationen verteidigt – mit Kampf, Leidenschaft und Geschlossenheit."





Und auch TSG-Kapitän Oliver Baumann wurde nach der Pleite in Bochum sowie dem 9. Spiel in Serie ohne Sieg sehr deutlich. Die Nummer eins der Hoffenheimer redete Klartext: "Wir haben im Trainingslager alles angesprochen und an allen Themen gearbeitet – und auf einmal ist alles komplett weg. Wir bekommen es nicht auf den Platz. Wir sind in der Verantwortung, es geht um uns auf dem Platz. Wir müssen uns in allen Feldern deutlich steigern und zwar schleunigst. Dieser Negativlauf muss endlich gestoppt werden. Ich habe keine Erklärung für unsere Leistung."