Schalke: Nach 0:3 in Frankfurt - S04 stellt unrühmlichen Bundesliga-Negativrekord auf

Der FC Schalke 04 hat mit der 0:3-Pleite bei Eintracht Frankfurt zum Start ins Pflichtspieljahr 2023 auch einen unrühmlichen Bundesliga-Negativrekord aufgestellt.

Ein couragierter Auftritt des Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 beim Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt wurde nicht belohnt. Im Gegenteil: Einmal mehr stand S04 mit leeren Händen da. 3:0 gewann die Eintracht ihr Heimspiel gegen den Gast aus dem Ruhrgebiet.

"Schalke hat sehr mutig spielt, das war schon überraschend", lobte auch WM-Held und Eintracht-Ass Mario Götze bei Bezahlsender "Sky". Aber die Fakten beim Bundesliga-Letzten sind niederschmetternd.

Durch die 36. Partie in Folge ohne Auswärtssieg stellte Schalke einen unrühmlichen Bundesliga-Negativrekord auf. "Das ist sehr bitter, der Abschluss war leider nicht gut. Mir hat die ganze Mannschaft Spaß gemacht, leider haben individuelle Dinge das Spiel entschieden", sagte Schalke-Coach Thomas Reis bei "Sky".





So oder so: Schalke unterlag in Frankfurt und stellte diesen beschriebenen Negativrekord, der bis dato dem Karlsruher SC gehörte, auf. Der KSC hat es vollbracht, zwischen dem 21. Februar 1976 (3:1 beim 1. FC Köln) und dem 21. Februar 1981 (2:1 in Düsseldorf) 35 Bundesligaspiele in Serie auswärts nicht zu gewinnen. Fünf Jahre (1826 Tage) hat es gedauert, weil die Karlsruher zwischendurch auch abgestiegen waren. 41 Jahre später hat Schalke dem KSC den Rekord "abgenommen".

Der letzter Schalke-Auswärtssieg in der Bundesliga datiert vom 23. November 2019. Damals siegte S04 mit 2:1 beim SV Werder Bremen. Benito Raman und Amine Harit erzielten die königsblauen Tore.

Hier spielen die Akteure, die Schalke 2019 den letzten Auswärtssieg bescherten:

Alexander Nübel (AS Monaco), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Omar Mascarell (FC Elche), Matija Nastasic (RCD Mallorca), Jonjoe Kenny (Hertha BSC), Suat Serdar (Hertha BSC), Bastian Oczipka (Arminia Bielefeld), Daniel Caligiuri (FC Augsburg), Mark Uth (1. FC Köln), Amine Harit (Olympique Marseille), Benito Raman (RSC Anderlecht), Rabbi Matondo (Glasgow Rangers), Guido Burgstaller (SK Rapid Wien), Weston McKennie (Juventus Turin)