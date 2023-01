S04: Neuer Sicherheitssprecher für Schalke - darum wurde er installiert

Der FC Schalke 04 hat für seine Spiele in der Arena ab sofort einen Sicherheitssprecher installiert. Das steckt dahinter.

Andere Bundesligisten wie Werder Bremen haben ihn bereits längst. Nun hat auch der FC Schalke 04 einen Sicherheitssprecher für seine Spiele in der Veltins-Arena installiert.

Das haben die Königsblauen vor dem Spiel gegen die Hansestädter (0:1) bekannt gegeben. Rudy Esser heißt der Mann, der ab sofort für alle sicherheitstechnischen Durchsagen auf Schalke verantwortlich ist.

Dadurch wird Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann entlastet. Zugleich erhöht der S04 damit die Sicherheitsstandards, denn der neue Sprecher sitzt direkt neben der Leitstelle der Polizei und den anderen sich mit der Sicherheit befassenden Institutionen. „Immer dann, wenn sich Rudy meldet. Egal, ob vor dem Spiel, während des Spiels, in der Halbzeitpause oder nach dem Spiel, geht es ausschließlich um sicherheitsrelevante Durchsagen“, erklärte Oberschulte-Beckmann vor dem Testspiel gegen Werder Bremen. „Warum machen wir das? Weil wir die Veltins-Arena optimieren wollen. Rudi ist oben (auf der Tribüne, Anm. d. Red.) platziert und hat einen ganz besonderen Platz.“

Dort ist eine eigene Sprecherkabine für ihn eingerichtet. „Ich sehe ganz viel Polizei zum Beispiel. Ich sehe die Leitstelle, ich sehe das Deutsche Rote Kreuz und die Feuerwehr. Alles ist hier links und rechts neben mir“, verdeutlichte Esser in einer Schalte. Bei ihm laufen künftig alle Informationen zusammen. „Du hast einen sehr exponierten Blick von da oben. Die Leitstelle ist direkt neben dir. Alle Drähte fließen quasi bei dir dort oben zusammen und deshalb hast du da einen absolut top Überblick“, sagte Oberschule-Beckmann.





Esser ist auf Schalke kein Unbekannter. Er arbeitet bereits seit 2004 in verschiedenen Funktionen für den Verein. So führt er nach dem Spiel Talks mit den Spielern durch – oder führt Interviews mit ehemaligen Spielern vor dem Anpfiff. Auch als Stadionsprecher in der Arena war er bereits kurzzeitig im Einsatz: „Ich war bereits bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 als Sicherheitssprecher oder Stadionsprecher, wie es offiziell geheißen hat, hier tätig“, sagte Esser bei seiner Vorstellung.

Sein Einsatzbereich wird auch Durchsagen vor dem Spiel umfassen, wenn es zum Beispiel Probleme oder Regularien bei der Einlasskontrolle gibt. Und dann hatte er beim Spiel gegen Bremen seinen ersten Echteinsatz: Ein Kind suchte seine Mutter in Block „T“´der Arena und Esser war zur Stelle. Eine gute Premiere als Sicherheitssprecher auf Schalke.