VfL Bochum: So ist der Stand bei den vier Verletzten

Der Fußball-Bundesligist VfL Bochum ist im Trainingslager in Spanien nicht ohne Blessuren ausgekommen. Vier Spieler hat es erwischt, den einen etwas schlimmer als den anderen. Ein Überblick.

Michael Esser: Der Keeper musste bereits die Heimreise antreten. Bei ihm bestand der Verdacht auf einen Muskelfaserriss. Der bestätigte sich bisher nicht. Nach RS-Infos könnte der Schlussmann in der kommenden Woche bereits wieder das Training aufnehmen.

Mats Pannewig: Der Youngster verdrehte sich das Knie. Auch er flog bereits zurück nach Deutschland zu weiteren Untersuchungen. Wie es scheint, muss Pannewig am längsten aussetzen, auch wenn eine schwerwiegende Verletzung ausgeschlossen werden kann.

Jordi Osei-Tutu: Der Offensivspieler verpasste den Test gegen die Grasshoppers Zürich. Im Trainings-Duell mit VfL-Torwart Marko Johansson knallte er zusammen. Während der Keeper schnell mitwirken konnte, musste Osei-Tutu, der in der laufenden Spielzeit 13 Mal zum Einsatz kam (keine Torbeteiligung), vom Feld gebracht werden. Aber hier gab es schnell Entwarnung. Osei-Tutu stand am Mittwoch schon wieder auf dem Platz.

Gerrit Holtmann: Der Flügelspieler musste gegen Zürich verletzt raus. Er sagte nach dem Spiel: "Ich bin im Rasen hängengeblieben und es hat sich etwas dort bewegt, was nicht so gut war. Ich habe leichte Schmerzen." Doch auch hier wird es keine längere Pause geben, es handelt sich um eine Dehnung im Sprunggelenk. Holtmann wird in Kürze zurück im Training erwartet.

Am Freitag steht für den VfL der Doppeltest an. Um 11:30 Uhr geht es gegen den Tabellenführer der 2. ungarischen Liga, DVTK. Und um 15 Uhr dann gegen den FC Luzern. Alle Spieler sollen sich in den beiden Begegnungen 90 Minuten zeigen dürfen.