Fix: Schalke holt Niklas Tauer aus Mainz - das sind die Details

Der FC Schalke 04 hat den ersten Winter-Zugang verkündet. Niklas Tauer kommt von Mainz 05.

Ein Geheimnis war es nicht mehr, dass sich der FC Schalke 04 um Niklas Tauer vom Bundesliga-Rivalen Mainz 05 bemüht. Nun ist der Leih-Deal perfekt. Wie die Königsblauen verkündeten, wird der 21-Jährige für anderthalb Jahre ausgeliehen.

„Niklas erfüllt alle Voraussetzungen, die wir uns für das Profil gesetzt hatten: Ein Spieler, der die Bundesliga kennt, der keine lange Eingewöhnungszeit benötigt und der variabel einsetzbar ist“, sagte Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel und ergänzte: „Wir sind sicher, dass er mit seiner Mentalität genau zu unserer Mannschaft passt und sein vorhandenes Potenzial hier abrufen wird.“

Auch Trainer Thomas Reis ist zufrieden mit seinem ersten Winter-Zugang, der am 2. Januar mit ins Trainingslager nach Belek fliegen wird. „Mit Niklas gewinnen wir einen dynamischen und zweikampfstarken Spieler, der uns auch mit seiner spielerischen Klasse weiterhelfen wird. Ich sehe ihn vor allem als Sechser, er kann aber auch als Innen- oder Rechtsverteidiger auflaufen."

Tauer muss sich im Kampf um einen Stammplatz harter Konkurrenz stellen. Im 4-3-3-System, das Reis bevorzugt, sind zwei der drei Mittelfeldplätze an Tom Krauß und Alex Kral vergeben. Um den dritten Platz kämpfen zum Beispiel auch Routiniers wie Florent Mollet und Dominick Drexler.

„Ich bin heiß darauf, mit der Mannschaft auf das große Ziel, den Klassenerhalt, hinzuarbeiten", sagte Tauer. "Beim Spiel auf Schalke vor wenigen Wochen habe ich erlebt, welche Kraft das Publikum und die Mannschaft gemeinsam entwickeln können. Diesen Schwung benötigen wir auch in den verbleibenden Saisonspielen.“

Tauer ist ein Mainzer Junge. Er wurde in der Stadt am Rhein geboren, spielte in der Jugend seit seinem elften Lebensjahr für den FSV, wurde zum Junioren-Nationalspieler (U18, U19, U20) und zum Profi. Nun zieht er zum ersten Mal aus Mainz weg.