Schalke: Mitgliederkongress und JHV - erste Entscheidungen stehen fest

Im Dezember hat der S04 seinen ersten Mitgliederkongress veranstaltet. Jetzt verriet der Verein, ob es einen weiteren geben wird. Und wann die JHV 2023 stattfindet.

Am 3. Dezember gab es ein Novum in der Schalker Vereinsgeschichte. Zum ersten Mal in der beinahe 118 Jahre langen Historie des Klubs gab es einen Mitgliederkongress. 200 Mitglieder des FC Schalke 04 diskutierten an diesem Tag im Rahmen eines Workshops in der Arena zu verschiedenen Vereinsthemen.

In einem konstruktivem Austausch wurden zu verschiedenen Themen die die Fans bewegen, Handlungsfelder ermittelt und konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet. Als Oberthemen wurden nach einer Mitgliederbefragung und einem „offenen Abend“ die übergeordneten Handlungsfelder „Vereinsleben“, „Auf Schalke“ und „Nachhaltigkeit“ identifiziert.

Dabei sollten Ist-Zustand, Wünsche und Interessen der Fans sowie Rahmenbedingungen auf den Prüfstand kommen. Zu den einzelnen Themenfeldern wurden anschließend Handlungsvorschläge erarbeitet – und dem Verein zur Verfügung gestellt. Gearbeitet wurde an den Themen Partizipation, Community, Mitgliederaktionen, Auf Schalke, Ticketing und soziale wie ökologische Nachhaltigkeit.

So wünschen sich die Mitglieder wieder eine Kartenbörse für Fans, die auf offiziellem Weg ihre Karten zum Normalpreis weiterverkaufen möchten. Andere regten Verbesserungen beim Ticketverkauf an. So stehen die Einrichtung einer „Bestplatz-Funktion“ und das Ansprechen der Dauerkarten-Besitzer, ob diese nicht durch Aufrücken zusammenhängende Plätze frei machen können.

Noch ist nicht klar, ob und welche Vorschläge der Fans in Zukunft umgesetzt werden können. Aber klar ist jetzt, dass es eine zweite Auflage geben wird. „Die Veranstaltung, ein Novum im Rahmen des Mitgliederdialogs, war aus der Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat ein Erfolg. Gemeinsam haben wir auf Augenhöhe diskutiert, neue Ideen erarbeitet und Möglichkeiten geschaffen, noch näher, noch konsequenter und vor allem noch nachhaltiger in den Austausch zu kommen“, schrieb der Verein nun in einem Brief an seine Mitglieder. „An dieser Stelle können wir mit Sicherheit sagen, dass es eine zweite Auflage des Kongresses geben wird – schon heute wollen wir deshalb all jene, die es in diesem Jahr nicht geschafft haben, motivieren, im nächsten Jahr an der Veranstaltung teilzunehmen. Wir laden jeden ein: Lasst uns unseren Verein gemeinsam gestalten.“

Zunächst stehe aber das große Ziel Klassenerhalt im Vordergrund. Dafür habe Trainer Thomas Reis in den vergangenen drei Wochen vor allem die physischen Grundlagen für die kommenden 19 Spiele gelegt. Danach werde es dann auch wieder eine Mitgliederversammlung geben. Und auch der Termin dafür stehe schon fest: Am 17.6.23 wird für die inzwischen knapp 165.000 Mitglieder die nächste Mitgliederversammlung des S04 – vermutlich wieder in der Arena – stattfinden.