Konkurrent von Schalke und Bochum kassiert deutliche Test-Pleite

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat beim Debüt von Neu-Trainer Bruno Labbadia eine deutliche Testspiel-Pleite kassiert.

In der Bundesliga belegen der VfL Bochum und FC Schalke 04 die letzten beiden Plätze. Einen Rang darüber steht der VfB Stuttgart. Und der Konkurrent der Revierklubs im Rennen um den Klassenerhalt kassierte am Freitag eine deutliche Testspiel-Niederlage.

Gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern blieb der VfB torlos und verlor mit 0:3 - es war ein gebrauchtes Debüt für Bruno Labbadia. Der kürzlich verpflichtete Trainer stand erstmals bei den Schwaben an der Seitenlinie.

Asumah Abubakar (31.), Sofyan Chader (54.) und Thibault Klidje (75.) erzielten die Treffer für die Gäste aus der Schweiz. Labbadia nutzte das Testspiel, um möglichst vielen Spielern Einsatzzeiten zu verschaffen. Er tauschte seine Mannschaft in der Pause nahezu komplett aus. Nur Kapitän Waldemar Anton, Dan-Axel Zagadou und Pascal Stenzel blieben nach dem Seitenwechsel auf dem Rasen.

"Wir sind heute auf einen Gegner getroffen, der gut organisiert aufgetreten ist und in der Trainingsarbeit ein Stück weiter ist als wir", wurde Labbadia nach der Partie in den Stuttgarter Vereinsmedien zitiert. "Dennoch haben wir in der ersten Hälfte kaum Chancen zugelassen und gegen Ende der ersten 45 Minuten die besseren Gelegenheiten. Es war ein Test, der uns viele Erkenntnisse geliefert hat, woran wir in den nächsten Tagen und Wochen arbeiten müssen."

Der 56-Jährige, der schon von 2010 bis 2013 in Stuttgart an der Seitenlinie stand, präzisierte: "Die Struktur im Spiel nach vorne müssen wir verbessern. Es hat mir nicht gefallen, dass wir im Laufe des Spiels ein Stück weit die Ordnung verloren haben. Auf uns wartet eine wichtige Trainingswoche, die wir nutzen wollen, um weiter an uns zu arbeiten."

Für Bochum und Schalke lief es am Freitag allerdings nicht sehr viel besser. Der VfL kam im Testspiel gegen den SC Paderborn nicht über ein 1:1 hinaus. Und S04 verlor mit 3:4 beim kroatischen Erstligisten Hajduk Split.