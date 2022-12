Schalke: Sechs U23-Talente trainieren bei den Profis

Beim FC Schalke 04 nehmen in der nächsten Zeit sechs Spieler aus der U23 am Training der Profis teil.

Der FC Schalke 04 bereitet sich seit der vergangenen Woche auf die Restserie in der Bundesliga vor. Mit dabei sind neuerdings sechs Spieler aus der U23 der Königsblauen.

Wie der Revierklub am Montag mitteilte, werden Soichiro Kozuki (21), Julius Schell (22), Andreas Ivan (27), Joey Müller (22), Daniel Kyerewaa (21) und Verthomy Boboy (19) "in der nächsten Zeit" an den Einheiten des Bundesliga-Teams teilnehmen.

Sie dürfen sich vor den Augen von Cheftrainer Thomas Reis empfehlen - womöglich ja sogar für höhere Aufgaben. Immerhin gelang einigen Spielern in den vergangenen Jahren der Sprung aus dem Unterbau zu den Profis.

In der U23 gehören alle Sechs zum Stammpersonal und haben großen Anteil an der stärksten Hinrunde seit langem. Nach 19 Spieltagen in der Regionalliga West hat Schalke bereits 30 Punkte geholt. Der Fast-Absteiger der Vorsaison steht auf dem sechsten Tabellenplatz.





Zum Abschluss des Pflichtspieljahres am vergangenen Freitag feierten die Knappen einen eindrucksvollen 5:0-Sieg über die U21 des 1. FC Köln. Dabei gelang Kozuki ein Doppelpack, auch Kyerewaa traf.

Schalke: Der Vorbereitungsplan im Überblick

Mittwoch, 30. November: Leistungstests nach der Winterpause

Donnerstag, 1. Dezember: Trainingsauftakt in Gelsenkirchen

Samstag, 3. Dezember (10 Uhr): Erstes öffentliches Training nach der Winterpause

Freitag, 9. Dezember (19 Uhr): Rapid Wien - Schalke 04

Samstag, 10. Dezember: Rückreise aus Wien

Freitag, 16. Dezember: Hajduk Split - Schalke 04

Samstag, 17. Dezember: Rückreise aus Split

Donnerstag, 22. Dezember (19 Uhr): VfL Osnabrück - Schalke 04

23. Dezember bis 1. Januar 2023: Weihnachtspause mit individuellen Trainingsplänen

2. bis 11. Januar 2023: Trainingslager in Belek

Samstag, 07. Januar 2023 (15.30 Uhr / in Belek): FC Zürich - Schalke 04

Dienstag, 10. Januar 2023 (15.30 Uhr / in Belek): 1. FC Nürnberg - Schalke 04

Zwischen 12. und 21. Januar ist noch ein Testspiel geplant

Samstag, 21. Januar (15.30 Uhr / Bundesliga-Start): Eintracht Frankfurt - Schalke 04