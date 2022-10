Ex-Bochumer: "Menschliche Abrissbrine" - Chong Tese beendet seine Karriere

Mit seinen Toren machte sich Chong Tese auch in Bochum einen Namen. Mit 38 Jahren hängt der Nordkoreaner nun die Schuhe an den Nagel.

Der ehemalige VfL Bochum-Profi Chong Tese beendet seine Karriere. Das verkündete sein aktueller Verein Machida Zelvia aus der zweiten japanischen Liga. Nach 16 Jahren im Profigeschäft ist Schluss für den 38-Jährigen.

Im Sommer 2010 verpflichtete der VfL den Angreifer für 250.000 Euro von Kawasaki Frontale aus Japan. Zuvor verhalf er der nordkoreanischen Nationalmannschaft, für die er insgesamt 33-mal auflief (15 Tore), zur zweiten WM-Teilnahme der Geschichte. Nach drei Niederlagen war in der Gruppenphase Schluss. Dem einzigen Treffer seiner Mannschaft beim 1:2 gegen Brasilien steuerte er die Vorlage bei.

In der Bundesliga konnte Tese nicht Fuß fassen

In Bochum erlebte "die menschliche Abrissbirne" eine gute Zeit, auch wenn die Relegation zur 1. Bundesliga 2011 gegen Borussia Mönchengladbach knapp verloren ging (0:1, 1:1). In insgesamt 43 Pflichtspielen steuerte Tese 15 Treffer und fünf Vorlagen bei.

Seine Leistungen blieben auch in der Bundesliga nicht unbemerkt. So schlug der 1. FC Köln im Winter der Saison 2011/2012 für 200.000 Euro zu. Doch beim „Effzeh“ fand sich der Nordkoreaner nicht zurecht. Nach einem Abstieg, elf Einsätzen und keiner einzigen Torbeteiligung ging es für Tese zurück nach Asien. Mit den Suwon Bluewings spielte er zweieinhalb Jahre in der südkoreanischen ersten Liga und wusste mit 37 Torbeteiligungen in 83 Partien zu überzeugen.

Die Karriere von Chong Tese in Zahlen: 2006-10 Kawasaki Frontale (161 Spiele, 64 Tore, 7 Vorlagen) 2010-12 VfL Bochum (43/15/5) 2012-13 1. FC Köln (11/0/0) 2013-15 Suwon Bluewings (85/28/9) 2015-20 Shimizu S-Pulse (127/49/21) 2020-21 Albirex Niigata (26/9/0) 2021-22 Machida Zelvia (67/11/2)

In Japan wurde Tese Toschützenkönig

Im Anschluss ging es zurück in sein Geburtsland Japan. Mit Shimizu S-Pulse stieg Tese zwar zunächst ab, feierte in der zweiten japanischen Liga aber den sofortigen Wiederaufstieg. Dazu wurde er mit 26 Toren Torschützenkönig der J2 League. 38 Torbeteiligungen in 38 Spielen machten die Saison 2016 zu seiner persönlich erfolgreichsten Spielzeit.

Zum Ende seiner Karriere ging es für Tese über den Zweitligisten Albirex Niigata zu Machida Zelvia, wo er nun seine Karriere beendet. In seiner letzten Saison gelangen ihm in 34 Einsätzen noch einmal sechs Treffer.