VfL Bochum: Letzter in der Auswärtstabelle - so wollen die Spieler den Fluch beenden

Der VfL Bochum lebt und hat sich in der Bundesliga vom letzten Platz verabschiedet. Jetzt muss auch auswärts mal ein Erfolg her.

Der VfL Bochum hat mit dem 2:1-Erfolg gegen Union Berlin ein Lebenszeichen gesendet. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch konnte den letzten Platz verlassen und nach einer Energieleistung neues Selbstvertrauen sammeln.

Doch jetzt stehen zwei Auswärtspartien bevor. Erst am Samstag (15:30 Uhr) beim VfL Wolfsburg, dann geht es zu Borussia Dortmund. Und die bisherige Bilanz in der Fremde ist zum Schaudern. Fünf Partien, fünf Pleiten, 4:15 Tore.

Da muss schnell eine Besserung her. Klar ist vor den 90 Minuten in der VW-Stadt, dass der Glaube wieder da ist, beim Kapitän war der auch nie weg, wie Anthony Losilla betont: "Ich glaube, dass viele ihre Meinung über uns wieder geändert haben. Wichtig ist aber nur, dass wir an uns glauben. Wir müssen den Weg jetzt beibehalten."

Und Angreifer Philipp Hofmann ergänzt: "Alle haben an den Klassenerhalt geglaubt, jetzt hatten wir auch mal das nötige Glück."

Philipp Förster, der das 1:0 gegen Union Berlin mit seiner Ecke einleitete, spricht nach dem 2:1 gegen den Spitzenreiter von einem "Zeichen", das gesetzt wurde. Seine Forderung: "Das hilft, aber jetzt müssen wir auswärts nachlegen."

Die Mannschaft ist sich bewusst, dass sie bisher zwei Gesichter zeigte, Losilla hofft auf einen schnellen Wandel: "Das muss sich ändern. Das war bisher ein großer Schwachpunkt bei uns. Wir arbeiten daran, dass wir auswärts stabiler sind."

Und auch Förster kann es "nicht erklären", warum es nur zuhause läuft. Er gibt die Richtung vor: "Wir müssen das in Wolfsburg so angehen, als wäre es ein Heimspiel."

Was von der Stimmung her klappen könnte, die Bochumer werden mit vielen Anhängern vor Ort sein. Sie sind in der Lage, in Wolfsburg für eine entsprechende Stimmung zu sorgen, da das Stadion der "Wölfe" nicht als Hexenkessel verschrien ist. Hofmann: "Es muss jetzt auswärts einfach klappen, wir hoffen auf eine Heimstimmung mit unserem Fans im Rücken."

Wobei da natürlich auch noch ein Gegner ist, gegen den der VfL nach Aussage von Förster wieder "eklig" sein muss, schließlich habe der VfL "tolle Einzelspieler und einen guten Kader. Vielleicht haben sie als Team noch nicht so zusammen gefunden."

Was die Chance für den VfL sein könnte, um das nächste Zeichen zu setzen. cb / gp