Schalke: Brunner zurück in der Startelf, Kramer setzt erneut auf Doppelspitze

Schalke 04 gastiert bei Bayer Leverkusen. Diese Startelf schickt Trainer Frank Kramer im Kellerduell ins Rennen.

Kellerduell in der Fußball-Bundesliga: Aufsteiger Schalke 04 (15.) tritt beim Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen an, der auf dem vorletzten Platz steht (15.30 Uhr/Sky). Im Blickpunkt steht der Leverkusener Trainer - zum ersten Mal sitzt Xabi Alonso auf der Bank. Eine Entscheidung, die Einfluss auf die Vorbereitung von S04-Trainer Frank Kramer hatte: "Mit neuem Trainer ist es natürlich anders, da man sich die Spiele mit dem alten Trainerteam angeschaut und Rückschlüsse gezogen hat."

Kramer ändert seine Startelf im Vergleich zur 2:3-Niederlage vor einer Woche gegen den FC Augsburg auf drei Positionen - alle in der Viererkette. Für Henning Matriciani, Sepp van den Berg und Thomas Ouwejan rücken Cedric Brunner, Leo Greiml und Tobias Mohr in die erste Elf. Kramer hält etwas überraschend an der Doppel-Spitze mit Simon Terodde und Sebastian Polter fest. Dieses Modell war von den Fans nach dem Augsburg-Spiel lautstark kritisiert worden.

Wichtig für Kramer: Auf der rechten Abwehrseite kehrt Cedric Brunner zurück. Wegen einer hartnäckigen Muskelverletzung hatte er drei Spiele in Folge verpasst. "Cedric hat das komplette Trainingsprogramm mitmachen können", sagte Kramer. Der 28 Jahre alte Brunner war vor der Saison ablösefrei von Absteiger Arminia Bielefeld gekommen. Dort hatte er mit Kramer zusammengearbeitet. Gerade in der Defensive ist er deutlich besser als sein Vertreter Matriciani. Brunners Rückkehr ist für Schalkes Verteidigung eine deutliche Verbesserung.

Xabi Alonso muss bei seinem Debüt auf die Langzeitverletzten Karim Bellarabi (Aufbautraining), Exequiel Palacios (Oberschenkelverletzung) und Florian Wirtz (Reha nach Kreuzbandriss) verzichten. Außerdem fehlt Sardar Azmoun wegen eines Muskelfaserisses in der Wade. "Ich habe auf den richtigen Moment gewartet und ich habe das Gefühl, es ist der richtige Moment. Meine Ambition und Motivation, dem Klub zu helfen, sind groß", sagte Xabi Alonso bei seiner Vorstellung. Es sei eine große Ehre, bei so einem großen Klub zu arbeiten.

So spielen Leverkusen und Schalke 04

Bayer: Hradecky - Tah, Tapsoba, Hincapie - Frimpong, Andrich, Aranguiz, Bakker - Diaby, Hudson-Odoi - Schick. Trainer: Xabo Alonso

Schalke: Schwolow - Brunner, Greiml, Yoshida, Mohr - Krauß, Flick - Drexler, Bülter - Polter, Terodde. Trainer: Kramer

Schiedsrichter: Tobias Reichel