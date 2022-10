Kapitän des VfL Bochum: "Ich habe keine Erklärung dafür"

Der VfL Bochum ist mit 0:4 bei RB Leipzig untergangen. Anthony Losilla, Kapitän des VfL, war nach dem Spiel nahezu ratlos aufgrund dieser schlechten Bochumer Vorstellung.

So viel vorgenommen und auf der ganzen Linie enttäuscht: So kann man den Auftritt des VfL Bochum beim 0:4 in Leipzig zusammenfassen.

Mit einem neuen Trainer, Thomas Letsch, wollte der VfL nach einer intensiven Woche sich eigentlich nicht verstecken und bei RB mutig auftreten. Doch davon war nichts zu sehen.

RevierSport hat nach dem Spiel mit VfL-Kapitän Anthony Losilla gesprochen.

Anthony Losilla über...

... das 0:4-Debakel: "Das war sehr enttäuschend, was wir hier gezeigt haben. Die ganze Woche hatten wir die Aggressivität im Fokus. Wir wollten nach vorne kommen, mutig spielen, etwas versuchen. Das hat der Trainer uns immer wiederholt. Aber wir haben nichts davon umgesetzt. Das, was wir vorhatten, war in Leipzig kaum zu sehen. Da fehlen mir echt die Worte. Ich habe keine Erklärung dafür. Wir haben nicht gesehen, dass wir an gewissen Dingen unter der Woche gearbeitet habe."

... null Torschüsse in Halbzeit eins: "Das wirkte wirklich mutlos. Ohne Mut wird es schwer Punkte zu holen. Wir kamen gar nicht in die gefährlichen Räume. Wir müssen hart arbeiten, um uns zu verbessern. Wir müssen uns nochmal zusammensetzen, sprechen und weiter machen. Das war definitiv zu wenig. Aber wir werden auch nicht aufgeben!"





... eine Erklärung für den schwachen Auftritt: "Vielleicht wollten wir viel zu gut spielen, zu agieren. Dann haben wir aber einfach den Mut vergessen. Ohne diesen kannst du dir viel vornehmen, aber dann geht nichts, wenn du mutlos bist. So wird es gegen jeden Gegner schwierig."