Schalke - VfL: Polter entscheidet Derby - Bochum weiter ohne Punkte

Der VfL Bochum hat das Derby beim FC Schalke 04 mit 1:3 verloren und bleibt damit weiterhin ohne Punkte Tabellenletzter.

Sechs Spiele, sechs Niederlagen. So niederschmetternd liest sich die Bilanz des VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga. Das Revier-Derby gegen den FC Schalke 04 ging mit 1:3 verloren. Bochum bleibt dadurch Tabellenschlusslicht und den schlechtesten Saisonstart hingelegt, den es nach sechs Spieltagen in der Bundesliga-Geschichte jemals gegeben hat.

Die Partie begann für die Gäste bereits denkbar schlecht. Beim ersten Zweikampf des Derbys verletzte sich VfL-Offensivmann Takuma Asano so sehr, dass er nicht mehr weiterspielen konnte und von Gerrit Holtmann ersetzt werden musste. Kurz darauf hatte Bochum Glück, nicht frühzeitig in Rückstand geraten zu sein. Bei Simon Terrodes Abschluss stand Manuel Riemann im Bochumer Tor genau richtig und konnte den strammen Schuss mit der Brust abwehren (7.).

Asano früh verletzt

Vor allem der schnelle Marius Bülter auf dem Schalker Flügel machte der Gäste-Defensive immer wieder zu schaffen. Nach seinem Zuspiel war es erneut Terrode, der frei im Strafraum zum Torschuss kam. In höchster Not rettete Erhan Masovic per Grätsche. Offensiv war das Spiel des VfL in den ersten 15 Minuten von Ballverlusten und Fehlpässen geprägt. Bochum versuchte, schnell ins Umschaltspiel zu kommen, was von den Schalkern aber größtenteils unterbunden werden konnte.

Bis zum ersten Schuss auf das Tor von Alexander Schwolow dauerte es von daher 22 Minuten. Nach einer Kombination über Kevin Stöger und Philipp Förster hielt Holtmann aus 20 Metern von halb linker Position drauf. Schwolow ließ zur Mitte abprallen, den Nachschuss konnte Simon Zoller aber nicht kontrolliert auf das Tor bringen. Danach fingen die Bochumer an, mehr vom Spiel zu haben und offensive Akzente zu setzen.

In diese Phase hinein gab es die kalte Dusche: Im VfL-Vorwärtsgang verlor Holtmann den Ball - Schalke konterte im eigenen Stadion. Den Schuss von Bülter konnte Riemann zwar noch parieren, zum Nachschuss stand allerdings Dominick Drexler bereit, der zur Führung einschob (38.).

Schalke: Schwolow – Matriciani, van den Berg, Yoshida, Ouwejan – Krauß (Greiml, 87.), Flick – Drexler (Polter, 67.) – Larsson (Zalazar, 57.), Terodde (Karaman, 87.), Bülter Bochum: Riemann – Gamboa (Janko, 46.), Masovic, Lampropoulos, Soares (Ganvoula, 85.) – Losilla, Förster (Osterhage, 77.) – Asano (Holtmann, 4.), Zoller (Osei-Tutu, 77.), Stöger – Hofmann Tore: 1:0 Drexler (38.), 1:1 Zoller (51.), 2:1 Masovic (Eigentor, 73.), 3:1 Polter (90.+5) Gelbe Karten: Zoller (9.), Losilla (29.), Soares (82.), Schwolow (85.), Flick (86.) Schiedsrichter: Felix Zwayer Zuschauer: 62.041

Doch in der anschließenden Halbzeitansprache schien VfL-Trainer Thomas Reis die richtigen Worte gefunden zu haben. Die zweiten 45 Minuten begannen die Bochumer deutlich aktiver und zielstrebiger nach vorne. Gleich die erste gefährliche Situation führte zum Erfolg. Über die linke Seite wurde Holtmann freigespielt, dieser legte zurück auf Philipp Hofmann, der auf Höhe des Elfmeter-Punktes Maß nahm.

Zoller mit Stolper-Tor

Auf der Linie wollte Zoller noch ausweichen, berührte den Ball aber und stand dabei mutmaßlich im Abseits. Doch im Gegensatz zu den letzten Erfahrungen mit dem Video-Assistenten, waren die Bochumer dankbar für dessen Einsatz: Dieser gab das Tor und der VfL durfte vor dem Gästeblock mit etwas Verzögerung den Ausgleich bejubeln.

In den folgenden Minuten entwickelte sich ein offenes, aber hektisches Spiel, bei dem Derby-Stimmung sowohl auf als auch neben dem Platz aufkam. Jetzt waren es die Schalker, die reihenweise die Pässe in die gegnerischen Füße passten. Der VfL erarbeitete sich ein Übergewicht was Eckbälle anging, konnte daraus aber keinen Profit schlagen.

Eigentor entscheidet Derby

Auf Schalker Seite belebte vor allem der eingewechselte Rodrigo Zalazar das Offensivspiel. Nach seinem Pass behauptete sich Terodde gegen Saidy Janko, sein Abschluss knallte aber gegen die Latte (71.). Wenig später sollte dann ein ruhender Ball das Derby zugunsten der Gastgeber entscheiden.

Einen Freistoß von halbrechter Position zog Tobias Mohr so scharf in den Bochumer Fünfmeterraum, dass Masovic diesen beim Klärungsversuch unglücklich ins eigene Tor lenkte. Die Bochumer drängten in der Folge die Schalker in die eigene Hälfte, kamen aber zu keinen großen Torchancen mehr. Stattdessen setzte ausgerechnet ein Ex-Bochumer den Schlusspunkt: Sebastian Polter markierte per Kopf mit dem Abpfiff das 3:1.