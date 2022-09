VfL Bochum: Dieser Negativrekord droht bei einer Pleite beim FC Schalke

Der VfL Bochum muss am kommenden Samstag (10. September, 18:30 Uhr) zum FC Schalke. Es droht ein Rekord, den sich niemand wünscht.

Viele Mannschaften sind schon schlecht in eine Bundesliga-Spielzeit gestartet. Nach fünf gespielten Partien liegt der VfL Bochum auf Rang drei - nur zwei Teams standen nach fünf Begegnungen schlechter da als die Mannschaft von Trainer Thomas Reis.

Nach den beiden unglücklichen Pleiten in Freiburg (0:1) und gegen Werder Bremen (0:2) hat der VfL keinen Punkt und ein Torverhältnis von 3:15. Damit trennen die Bochumer nur die mehr geschossenen Treffer vom 1. FC Köln auf Platz zwei. Die Kölner starteten in der Saison 2017/18, als sie sogar in der Europa League an den Start gingen, ebenfalls mit fünf Pleiten - das aber mit einem Torverhältnis von 1:13. Am Ende stieg Köln sang- und klanglos ab.





Der schlechteste Start nach fünf Begegnungen geht auf das Konto des Karlsruher SC. In der Spielzeit 1963/64 gab es nicht nur fünf Startpleiten, das Torverhältnis von 2:17 ist auch schwer zu schlagen. Trotzdem wurde der Klassenerhalt am Ende erreicht.

Sollte der VfL nun am kommenden Samstag auch das Derby beim FC Schalke 04 verlieren, droht der unrühmliche Rekord des schlechtesten Starts nach sechs Partien in der Bundesliga-Geschichte.

Denn dann hätte der VfL weiter keinen Zähler und ein Torverhältnis von mindestens Minus 13. Bedeutet: Wenn der VfL verliert, dabei aber zwei Treffer oder mehr erzielt, würde er nicht das schlechteste Start-Team nach sechs Spielen. Den traurigen Negativrekord hält bisher der FSV Mainz 05, der in der Saison 2020/21 mit sechs Pleiten startete - und dabei auf ein Torverhältnis von 5:18 schauen musste. PS: Am Ende der Saison gelang den Mainzern sensationell der souveräne Klassenerhalt.

Nach dem Schalke-Spiel kommt dann der 1. FC Köln nach Bochum. Und sieben Spiele ohne Zähler, das gab es noch nie in der Bundesliga.