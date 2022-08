Schalke-Überraschung: Harit trainiert wieder, Kaminski und Bülter fehlen

Auf dem Trainingsplatz des FC Schalke 04 stand am Dienstag wieder Amine Harit. Marcin Kaminski und Marius Bülter blieben der Einheit fern.

Auf dem Trainingsgelände des FC Schalke 04 mag sich am Dienstag der eine oder andere verwundert die Augen gerieben werden. Amine Harit war wieder da - am Sonntag fehlte der 25-Jährige, weil er für Vertragsgespräche freigestellt gewesen ist. Das Interesse von Premier-League-Klub Leicester City ist verbürgt, eine Einigung gibt es bisher aber noch nicht. Am Donnerstag endet das Transferfenster, nun ist der Marokkaner erst einmal zurück auf Schalke. Sein Vertrag läuft noch bis 2024, Leicester will ihn ausleihen, Schalke möglichst einen kompletten Verkauf. Immerhin ist Harit mit fünf Millionen Euro Jahresgehalt Top-Verdiener bei den Königsblauen.

Während Harit auf dem Rasen seiner Arbeit nachging, fehlte ein Schalker Sextett bei der Dienstags-Einheit von Trainer Frank Kramer. Dazu gehörten Leo Greiml, Ibrahima Cissé, Mehmet-Can Aydin und Kerim Calhanoglu, die allesamt am Sonntag mit der U23 gegen den 1. FC Kaan-Marienborn 1:2 verloren sowie Marcin Kaminski und Marius Bülter. Innenverteidiger Kaminski hat einen Cut am Bein, bei Bülter ging es um Belastungssteuerung. Einem Einsatz am Samstag beim VfB Stuttgart sollte dementsprechend bei Bülter nichts im Wege stehen. Mit drei Saisontoren ist der 29-Jährige bislang der beste Angreifer der Schalker in dieser Saison.

Van den Berg absolviert Medizincheck

Bewegung dürfte noch an diesem Dienstag noch in den Transfer von Sepp van den Berg kommen. Der 20-jährige Abwehrspieler ist am Schalker Trainingsgelände und hat den Medizincheck absolviert. Van den Berg gehört dem FC Liverpool und soll per Leihe zu S04 wechseln - damit soll erst einmal die Lücke, die Malick Thiaw nach seinem Abgang zu AC Mailand gerissen hat, geschlossen werden.