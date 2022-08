VfL Bochum: So ist der Stand bei den Verletzten, darüber ärgert sich Reis

Drei Tage nach der Pleite des VfL Bochum zum Bundesliga-Auftakt gegen Mainz 05 (1:2) gibt Thomas Reis Auskunft zur Personalsituation und spricht über die Defensive.

Die linke Abwehrseite ist in der letzten Zeit eine der Problemzonen beim VfL Bochum. Stammkraft Danilo Soares wird noch wochenlang fehlen, Neuzugang Jannes Horn verletzte sich prompt bei seinem Debüt im DFB-Pokal (Muskelfaserriss). Für den Bundesliga-Auftakt gegen Mainz 05 (1:2) wurde immerhin Konstantinos Stafylidis rechtzeitig fit. Zum Wochenstart fehlte der Grieche allerdings aufgrund muskulärer Probleme, die ihn schon kürzlich zu einer Pause gezwungen hatten.

Die Tendenz, ob es zu einem Einsatz gegen Stafylidis' Ex-Klub TSG Hoffenheim am Samstag reicht? "Das ist schwer zu sagen", meinte Trainer Thomas Reis am Rande des Trainings am Dienstag. "Aber wenn er nicht spielen kann, werden wir einen anderen finden." Der aus Köln gekommene Horn zumindest wird es nicht sein. Bei ihm rechnet Reis mit einer Rückkehr in der kommenden Woche.

Wieder im Mannschaftstraining, aber noch keine Option fürs Hoffenheim-Spiel ist Jacek Goralski. Der Neuzugang fürs defensive Mittelfeld pausierte zuletzt, um sich von einer Augen-Operation zu erholen. "Er hat nicht ganz so viel Rückstand, was die Kondition betrifft. Bislang scheint er die Belastung gut zu verkraften, vermutlich braucht er aber noch ein bis zwei Wochen im Mannschaftstraining", sagte Reis, der den polnischen Nationalspieler behutsam aufbauen möchte.

In der Mittelfeldzentrale verfügt der Revierklub auch ohne Goralski über ausreichend Personal. Anders sieht das in der Abwehrkette aus. Denn neben dem Engpass auf der linken Seite zeigte die Auftaktpleite gegen Mainz einmal mehr, dass in der Innenverteidigung Handlungsbedarf besteht. Mainz-Stürmer Karim Onisiwo konnte bei seinen beiden Kopfball-Treffern nahezu ungestört von Ivan Ordets und Erhan Masovic einnicken. Und es waren nicht die einzigen Situationen, in denen die Defensive wackelte.

"Wir haben ganz klar angesprochen, woran es gelegen hat. Wir waren eigentlich immer in Gleichzahl, haben in den Box aber leider nicht immer Mann gegen Mann gespielt, das war sehr ärgerlich", sagte Reis, der sich schon unmittelbar nach dem Spiel angefressen ob des Abwehrverhaltens zeigte. Am Dienstag erneuerte er seine Kritik: "Man hat gesehen, dass wir momentan noch große Probleme haben. Das hat auch das heutige Training gezeigt. Das muss definitiv besser werden", forderte der Bochumer Coach.