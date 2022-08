Schalke: Latza wieder im Teamtraining, Terodde und Neuzugang fehlen

Beim FC Schalke 04 steht am Sonntag der Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln an. Für Stürmer Simon Terodde wird es immer enger.

Beim Weiterkommen in der ersten DFB-Pokalrunde fehlte Simon Terodde beim FC Schalke 04. Und womöglich müssen die Königsblauen auch zum Start der Bundesliga-Saison beim 1. FC Köln am Sonntag (17.30 Uhr) auf ihren Top-Torjäger verzichten.

Terodde laboriert an muskulären Problemen und war Vereinsangaben zufolge auch bei der Einheit am Donnerstagvormittag nicht mit dabei. Stattdessen absolvierte der Torschützenkönig der vergangenen Zweitliga-Saison (30 Tore in 30 Spielen) eine individuelle Einheit. Cheftrainer Frank Kramer hatte zuletzt bereits angedeutet, dass Terodde in Köln höchstens als Joker infrage kommen würde. Neuzugang Sebastian Polter steht - wie im Pokal - als Alternative in der Sturmspitze bereit.





Neben Terodde trainierte auch Neuzugang Florent Mollet am Donnerstag individuell. Zu den Gründen machten die Königsblauen keine Angaben. Im Pokal wurde der Franzose in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Wieder mit dabei war dafür Kapitän Danny Latza. Er hatte den Pflichtspielauftakt aufgrund von Oberschenkelproblemen verpasst, aber schon zum Wochenbeginn Fortschritte gemacht. Doch selbst bei vollständiger Fitness: Ob Latza sein Team in Köln aufs Feld führen wird, ist ungewiss. Mit den Sommer-Zugängen Alex Kral und Tom Krauß hat der Routinier starke Konkurrenten für die zwei Plätze im defensiven Mittelfeld.

Auch Schalkes Gegner aus der Domstadt hatte zuletzt einige Ausfälle im Training zu beklagen. Der Ex-Schalker Mark Uth, Benno Schmitz, Timo Hübers und Torjäger Anthony Modeste fehlten Anfang der Woche. Laut dem FC trainierte am Donnerstag aber nur noch Hübers individuell, die drei weiteren Profis sind offenbar ins Teamtraining zurückgekehrt.