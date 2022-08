Schalke: Terodde weiterhin nicht im Teamtraining, Latza macht Fortschritte

Zum Start der Woche vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln fehlt Simon Terodde weiterhin im Training des FC Schalke 04.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 kann zum Ligastart am Sonntag beim 1. FC Köln wohl wieder auf Kapitän Danny Latza zurückgreifen. Für Torjäger Simon Terodde wird es dagegen eng. Im Gegensatz zu Latza bestreitet Terodde weiterhin nur Einzeltraining.





Latza hingegen absolvierte am Montag bereits wieder Teile des Mannschaftstrainings und soll nach einem freien Dienstag am Mittwoch wieder voll einsteigen. Beide Routiniers hatten angeschlagen beim 5:0 im DFB-Pokal beim Viertligisten Bremer SV am Sonntag gefehlt. Terodde aufgrund von muskulären Problemen, Latza hatte sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Pokal-Blessuren auch bei Schalkes Gegner 1. FC Köln

"Danny wird im Laufe der Woche voll einsteigen. Bei Simon sieht es auch gut aus. Seine Beschwerden sind weniger geworden", erklärte S04-Trainer Frank Kramer nach dem lockeren Weiterkommen im Pokal.

Ebenso hat Schalkes Auftaktgegner Köln nach dem Pokalwochenende einige angeschlagene Profis in seinen Reihen. Nach der bitteren Niederlage gegen Zweitligist Jahn Regensburg nach Elfmeterschießen (5:6) klagten Anthony Modeste, Timo Hübers, Jan Thielmann und Ex-Schalker Mark Uth über Probleme, doch keiner von ihnen hat sich schwerwiegend verletzt. (ea, dpa)