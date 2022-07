Schalke: So sieht es bei den verletzten Latza und Terodde aus

Der FC Schalke 04 hat die erste Runde des DFB-Pokals ohne Kapitän Danny Latza und Torjäger Simon Terodde überstanden. So geht es dem S04-Duo.

Trainer Frank Kramer hofft auf einen Einsatz von Danny Latza und Torjäger Simon Terodde zum Bundesliga-Auftakt des FC Schalke 04 am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) beim 1. FC Köln. „Es sieht bei beiden Spielern vernünftig aus“, sagte der neue Coach des Fußball-Bundesligisten nach dem 5:0 am Sonntag im DFB-Pokal beim Regionalligisten Bremer SV.

„Danny wird im Laufe der Woche voll einsteigen. Bei Simon sieht es auch gut aus. Seine Beschwerden sind weniger geworden“. Terodde hat muskuläre Probleme, Latza leidet an einer Oberschenkelverletzung.





Rodrigo Zalazar (2.), der starke Dominick Drexler (12., 33.) und ein Eigentor von Sebastian Kmiec (39.) brachten den fünfmaligen Pokalsieger, der mit sieben Sommerzugängen von Beginn an auflief, schon in der ersten Halbzeit auf Kurs. Nach der Pause erhöhte Marcin Kaminski (83.). Sebastian Polter (5.) scheiterte zudem mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter am stark reagierenden Bremer Torwart Malte Seemann.