1. FC Köln: Nächster Schalke-Gegner muss auf Quartett im Training verzichten

Der 1. FC Köln empfängt am Sonntag (17.30 Uhr) den FC Schalke 04 zum Bundesliga-Start. Am Dienstag fehlten vier FC-Profis im Mannschaftstraining.

Vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Sonntag wirkt das Aus im DFB-Pokal noch nach beim 1. FC Köln. Nicht nur in sportlicher Hinsicht, schließlich war ein Weiterkommen gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg fest eingeplant, sondern auch mit Blick auf das Personal.

Denn am Dienstag fehlten mit Mark Uth, Benno Schmitz, Timo Hübers und Anthony Modeste gleich vier Stammspieler im Mannschaftstraining. Sie waren angeschlagen aus dem Pokalspiel gekommen. Ex-Schalker Uth hat Adduktorenprobleme, Modeste und Hübers hatten sich in Zweikämpfen verletzt. Am Dienstag bestritt das Quartett Vereinsangaben zufolge eine individuelle Einheit.





Schwerwiegende Verletzungen scheinen aber nicht vorzuliegen. "Ich hoffe, dass sie morgen wieder auf dem Trainingsplatz sind. Spätestens übermorgen. Das ist die Hoffnung", wird Trainer Steffen Baumgart vom Express zitiert.

Derweil musste Schalke zum Start in die Trainingswoche auf Stürmer Simon Terodde verzichten. Der Zweitliga-Torschützenkönig der Vorsaison plagt sich mit muskulären Problemen herum und konnte am Montag nur Einzeltraining absolvieren. Fraglich, ob Terodde, der schon beim 5:0-Sieg im DFB-Pokal beim Bremer SV fehlte, rechtzeitig zum Spiel in Köln fit wird.