Schalke: So erklärt Palsson seinen Wechsel in die USA

Vom FC Schalke 04 in die USA: Diesen Weg ist Victor Palsson gegangen. Der Defensivspezialist erklärt seine Entscheidung.

Nach einer Saison hat Victor Palsson den FC Schalke 04 wieder verlassen. Der 31-Jährige, der die Mannschaft im Aufstiegsjahr zeitweise als Kapitän aufs Feld führte, wechselt zu DC United in die MLS. Am Donnerstag verabschiedete er sich aus Gelsenkirchen und schaute auf eine "Achterbahnfahrt mit unfassbar vielen Emotionen" zurück.

Palsson richtete den Blick aber auch schon in die Zukunft und sprach in einem Interview mit seinem künftigen Klub über seine neue Aufgabe. "Ich hatte immer im Kopf, dass ich zurückkommen und in der MLS spielen wollte", sagt der Isländer dort. Denn: Palsson stand bereits ab Anfang 2012 für eineinhalb Jahre in den USA unter Vertrag. Für New York RB bestritt er damals 16 Partien, verbrachte anschließend eine Leihsaison in den Niederlanden.

Schalke-Abgang Palsson wird jetzt von Wayne Rooney trainiert

Rund ein Jahrzehnt später ist der defensive Mittelfeldspieler zurück an der Ostküste. Er sei "immer noch fit" und habe "viel vor", betonte Palsson, der einen Zweieinhalbjahres-Vertrag unterzeichnete. "Ich möchte viele Jahre spielen und hoffe, dass ich das in diesem Verein tun kann."

Beim Hauptstadt-Klub steht mit Wayne Rooney seit kurzem ein überaus prominenter Trainer an der Seitenlinie. Ob das Buhlen der englischen Fußballlegende um Palssons Dienste ausschlaggebend für seinen Wechsel zu DC United gewesen ist? Zumindest habe Rooney "einen gewissen Einfluss" auf seine Entscheidung gehabt - aber offenbar nicht den größten. "Um ehrlich zu sein, der Hauptgrund, warum ich in die USA kommen wollte, ist, dass meine Familie in Nordamerika lebt, also lebe ich seit einiger Zeit von meiner Familie getrennt. Das war eine große Sache für mich", erklärte Palsson.

Neuer Klub von Ex-Schalker Palsson ist Tabellenletzter

Für Schalke bestritt der defensive Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison 30 Zweitliga-Partien. Am Ende standen der Aufstieg und die Zweitliga-Meisterschaft mit dem Revierklub. Bei seinem neuen Verein bietet sich Palsson ein kontrastreiches Bild, Washington liegt in der bereits seit Februar laufenden Saison auf dem letzten Platz der Ost-Staffel. "Ich weiß, dass das Team im Moment schwere Zeiten durchmacht, aber hoffentlich kann ich dazu beitragen, das umzukehren", sagte er. Womöglich schon am Sonntag, wenn das Heimspiel gegen Orlando City ansteht.