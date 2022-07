Schalke: So emotional verabschiedet sich Victor Palsson

Nach einem Jahr verlässt Victor Pálsson Schalke, um in die USA zu wechseln. Donnerstag verabschiedete er sich in Gelsenkirchen von den Kollegen.

Bereits in der vergangenen Woche war Victor Pálsson zu Transferverhandlungen in die USA gereist. Inzwischen ist sein Wechsel zu DC United perfekt. Nach einem Jahr verlässt der 31 Jahre alte Isländer den FC Schalke 04. Rund 500.000 Euro Ablöse soll der Bundesliga-Aufsteiger für Pálsson kassieren.

Obwohl der 31-Jährige in seiner Karriere schon für zahlreiche Klubs gespielt hat, war die Zeit in Gelsenkirchen besonders für Pálsson. „Es war mir eine Ehre, das königsblaue Trikot zu tragen“, erzählte er und ergänzte, dass er sein Leben lang Schalke-Fan bleiben werden. Bis zu seinem Lebensende werde er den Verein unterstützten, versichert Pálsson. Vor 62.000 Zuschauern in der Arena zu spielen, werde er nie vergessen: „Ich blicke zurück und bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben.“

Nach Schalke-Abgang: Pálsson dankt selbst den Köchen

Die zurückliegende Saison, die mit dem Aufstieg in die Bundesliga endete, war für Pálsson eine „Achterbahnfahrt mit unfassbar vielen Emotionen“. Der Mittelfeldmann weiter: „Wir haben gemeinsam Geschichte geschrieben, und das werde ich den Rest meines Lebens in Erinnerung behalten.“ Ein gesonderter Dank geht dabei auch an seine Teamkollegen: „Es war ein Wahnsinnsritt. Ihr seid für mich wie Brüder, wir werden ein Leben lang verbunden sein.“

Auch der Trainer- und Betreuerstab sowie die Fans werden von Victor Pálsson gesondert gewürdigt. Selbst die Zeugwarte und Köche erwähnt er in einer ausführlichen Nachricht in den sozialen Medien und betont: „Ich möchte jedem einzelnen von euch danken.“