Schalke: Nächster Abgang - Palsson wechselt zum Rooney-Klub

Der FC Schalke hat den nächsten Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Ein weiterer Abgang steht bevor.

Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder hat schon jetzt einen ereignisreichen Transfersommer hinter sich. Denn mit Victor Palsson wurde schon der 17. Spieler abgegeben, mit Marvin Pieringer steht der 18. Abgang kurz bevor, er soll zum Zweitligisten SC Paderborn ausgeliehen werden.

Bei Palsson wurde bereits in den letzten Tagen über einen Wechsel gesprochen, der ist nun perfekt. Schalke bestätigte am Mittwochabend, dass der defensive Mittelfeldspieler zu D.C. United wechselt und dort unter Trainer Wayne Rooney einen Neustart in den USA wagt. Als Ablöse werden 500.000 Euro genannt.

Zugänge: Leo Greiml (Rapid Wien), Ibrahima Cissé (KAA Gent U21), Amine Harit (nach Leihe zu Olympique Marseille), Thomas Ouwejan (fest verpflichtet nach Leihe vom AZ Alkmaar), Rodrigo Zalazar (fest verpflichtet nach Leihe von Eintracht Frankfurt), Tobias Mohr (1. FC Heidenheim), Florent Mollet (Montpellier HSC), Tom Krauß (RB Leipzig / Leihe), Alexander Schwolow (Hertha BSC / Leihe), Justin Heekeren (RW Oberhausen), Dong-gyeong Lee (Leihe mit Ulsan Hyundai verlängert), Sebastian Polter (VfL Bochum), Marvin Pieringer (fest verpflichtet nach Leihe vom SC Freiburg), Maya Yoshida (Sampdoria Genua), Cedric Brunner (Arminia Bielefeld), Alex Kral (Spartak Moskau / Leihe) Abgänge: Darko Churlinov (nach Leihe zurück zum VfB Stuttgart), Yaroslav Mikhailov (nach Leihe zurück zu Zenit St. Petersburg), Andreas Vindheim (nach Leihe zurück zu Sparta Prag), Martin Fraisl, Salif Sané (Ziel unbekannt), Marc Rzatkowski (Arminia Bielefeld), Ko Itakura (nach Leihe von Manchester City), Timo Becker (Holstein Kiel), Dries Wouters (KV Mechelen / Leihe), Levent Mercan (Karagümrük), Nassim Boujellab (Leihe zu HJK Helsinki endet Ende 2022), Reinhold Ranftl (Austria Wien / Leihe), Rabbi Matondo (Glasgow Rangers), Hamza Mendyl (OH Leuven), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Can Bozdogan (FC Utrecht / Leihe), Victor Palsson (DC United)

„Es war für beide Seiten keine leichte Entscheidung“, erläutert Schröder. „Victor hatte nicht nur auf dem Platz einen großen Wert für uns. Er war ein Vorbild für all seine Mitspieler, was das Verhalten neben dem Rasen betrifft. Seine Fokussierung auf den Mannschaftserfolg, die Gier, gemeinsam gesetzte Ziele zu erreichen, das zeichnet ihn aus. Dazu war er gerade für die jungen und fremdsprachigen Spieler ein wichtiger Ansprechpartner.“

Da er aber vermutlich sportlich keine große Rolle spielen würde, gab es nun den Wechsel. Palsson unterschrieb einen langfristigen Vertrag bei DC United und verabschiedet sich vom FC Schalke: "Mir ist es wirklich schwer gefallen, den Klub und meine Mitspieler zu verlassen. Private Gründe haben am Ende den Ausschlag gegeben, meine Familie lebt in Nordamerika. Für mich war das Jahr auf Schalke eines der emotionalsten in meiner Karriere. Der Weg zum Aufstieg, die Spiele in Sandhausen und gegen St. Pauli – das sind Momente, die ich nie vergessen werde. Ich wünsche dem FC Schalke 04 alles Gute für die neue Saison und bin überzeugt davon, dass Mannschaft und Mitarbeiter den Klassenerhalt gemeinsam schaffen werden.“