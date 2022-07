BVB: Terzic will "die Mentalität vorleben", U23-Stürmer reist nach

Borussia Dortmund weilt derzeit im Trainingslager in der Schweiz. BVB-Trainer Edin Terzic spricht über seine Philosophie.

Der neue Trainer Edin Terzic will den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund mit einer klaren Philosophie führen. „Wir versuchen, im gesamten Verein die Mentalität vorzuleben, für die wir stehen wollen. Wir wollen dieses Thema abhaken und es zur Gewohnheit machen, immer Vollgas zu geben“, sagte Terzic im Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz.

Dies funktioniere allerdings nicht auf Knopfdruck. „Ich muss das jeden Tag leben, um es am Wochenende abrufen und zeigen zu können“, sagte Terzic (39). Dazu gehörten eine Leistungskultur und eindeutige Führungsstrukturen. „Ich verspreche niemandem eine Zahl von Minuten, aber ich verspreche jedem, dass man sich hier alles erarbeiten kann.“

Auf die sportlichen Folgen des Ausfalls von Top-Stürmer Sebastien Haller (Hoden-Tumor) muss Terzic sein Team bis zum ersten Pflichtspiel im Pokal bei 1860 München (29. Juli) einstellen: „Wir werden ein paar Dinge im Training umsetzen, um uns auf alles vorzubereiten.“ Dafür holte er kurzfristig den U23-Stürmer Bradley Fink nach Bad Ragaz. In die Liga starten die Dortmunder zu Hause gegen Bayer Leverkusen (6. August).

Vor dem Abschied vom BVB steht Innenverteidiger Manuel Akanji, der mit einem Wechselwunsch an den Verein herangetreten ist. Konkrete Angebote für den Schweizer Nationalspieler scheinen allerdings noch nicht vorzuliegen.