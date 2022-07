Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach siegte im Testspiel bei Rot-Weiss Essen mit 4:2, offenbarte aber Defensivschwächen.

Auftakt geglückt! Borussia Mönchengladbach absolvierte am Freitagabend bei Rot-Weiss Essen das erste Testspiel in der diesjährigen Sommervorbereitung und siegte nach 90 Minuten mit 4:2 (3:1). Für den neuen Coach Daniel Farke war es sein Debüt als Trainer der Fohlen.

Beim Kräftemessen mit dem Drittliga-Aufsteiger musste Farke auf fünf Nationalspieler verzichten (Yann Sommer, Nico Elvedi, Breel Embolo, Jonas Hofmann, Stefan Lainer). Trotzdem standen viele Stars in der Startelf. In der ersten Halbzeit hatte die Mannschaft die Erfahrung von 1430 Bundesliga-Spielen vorzuweisen. Ein Zwei-Klassen-Unterschied war allerdings nicht zu erkennen – ganz im Gegenteil: Mönchengladbach konnte sich bei Keeper Tobias Sippel für die Pausenführung bedanken, der gegen Isaiah Young, Björn Rother und Cedric Harenbrock stark parierte.





Mit der Defensivleistung konnte Neu-Trainer Farke in Durchgang eins alles andere als zufrieden sein. Seine Hintermannschaft hatte große Probleme mit den quirligen und spielfreudigen Essenern. "Uns hat ein bisschen die Schärfe im Verteidigen gefehlt. Aber wir haben im Spiel gegen den Ball bisher noch nicht am Defensivverhalten arbeiten können. Ich würde das Spiel in zwei Hälften teilen: In der ersten Halbzeit hatten wir viele gestandene Spieler auf dem Platz, dann haben wir 3:1 geführt. Ein großes Kompliment aber auch an die Jungs in der zweiten Halbzeit", erklärte der 45-Jährige nach dem Abpfiff.

Es war eine sensationelle Atmosphäre für ein Testspiel. Der ganze Klub ist nach dem Aufstieg euphorisiert, was es für uns zu einem schwierigen Spiel gemacht hat. Daniel Farke über die Hafenstraße.

Mit den beiden Stürmerstars Marcus Thuram und Alassane Pléa hatte der Bundesligist in der ersten Hälfte zwei Spieler auf dem Platz, die den Unterscheid machten. Vor allem Thuram war mit zwei Treffern und einem herausgeholten Elfmeter der Matchwinner für die Gladbacher. "Es ist gut für die Form, die Fitness und das Selbstvertrauen eines Offensivspielers. Es zeigt, dass er voll fokussiert auf Borussia Mönchengladbach ist und gewillt ist, sich in eine gute Verfassung zu bringen", lobte Farke.

Dass das Testspiel an der Essener Hafenstraße vor 9390 Zuschauern ausgetragen wurde, überraschte Farke positiv. Der Trainer zeigte sich beeindruckt über die stolze Anzahl an RWE- und Borussia-Fans: "Es war eine sensationelle Atmosphäre für ein Testspiel. Der ganze Klub ist nach dem Aufstieg euphorisiert, was es für uns zu einem schwierigen Spiel gemacht hat."