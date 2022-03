BVB: Was wird aus Sturmjuwel Youssoufa Moukoko?

Der Vertrag von Youssoufa Moukoko läuft Ende Juni 2023 aus. Um ihn häufen sich Spekulationen über einen möglichen Wechsel. Aktuell ist er verletzt.

Youssoufa Moukoko spielt angeblich mit Abwanderungsgedanken. Das Sturmjuwel von Borussia Dortmund soll laut Bild-Zeitung offenbar mit einem Abgang im Sommer liebäugeln. Dem Vernehmen nach sei der 17-Jährige mit seiner Spielzeit bei den Schwarzgelben unzufrieden. In der laufenden Saison kommt Moukoko wettbewerbsübergreifend auf 17 Einsätze mit 316 Spielminuten. Beim 6:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach erzielte er seinen ersten Saisontreffer.

Schon im Januar hatte sein Berater klargestellt, dass eine Vertragsverlängerung und ein Verbleib Moukokos beim BVB kein Selbstgänger sei. Das aktuelle Arbeitspapier des dreifachen U21-Nationalstürmers läuft noch bis 30. Juni 2023.

Wie die WAZ jedoch berichtet, sei eine Vertragsverlängerung mit Ausleihe, ähnlich wie beim nach Frankfurt verliehenen Ansgar Knauff, im Gespräch.

Klar ist allerdings auch: Wenn eine mögliche Vertragsverlängerung von Moukoko platzen sollte, hat der BVB nicht mehr viel Zeit mit ihm mehr als nur die üblichen Ausbildungsentschädigungen bei Auslandswechseln zu verdienen. Sein Marktwert beträgt laut transfermarkt.de aktuell 15 Millionen Euro.

Dass Moukoko in der laufenden Saison wenig spielt, liegt dabei allerdings nicht nur an Trainer Marco Rose. Seit seiner Beförderung in die erste Mannschaft, hatte der in Yandoué geborene Deutsch-Kameruner bereits mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen. Schon kurz nach seinem Debüt in der ersten Mannschaft zwangen ihn Knieprobleme zu einer Zwangspause. Eine Bänderverletzung, eine Entzündung und Muskelverletzungen folgten. Auch aktuell ist der Linksfuß wieder zum Zuschauen verdammt: Er zog sich beim Auswärtsspiel in Augsburg am Sonntag einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Er wird frühestens nach der Länderspielpause Ende März wieder zur Verfügung stehen.

Weitere News zum BVB gibt es hier.