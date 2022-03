Nach Leitsch-Fehler: Dieser Spirit macht den VfL Bochum so stark

Was nach dem verlorenen DFB-Pokalspiel gegen den SC Freiburg passiert ist, ist die Erklärung, was den VfL Bochum in diesem Jahr so stark macht. Ein Kommentar.

Es ist ein Spiel, das Maxim Leitsch vermutlich und leider so schnell nicht vergessen wird. Sein misslungener Rückpass war es, der im DFB-Pokal-Viertelfinale des VfL Bochum gegen den SC Freiburg das Weiterkommen kostete. Dass dieser Schnitzer in der 120. Spielminute passierte, ist umso tragischer, denn wirklich eine Chance, das wieder gerade zu biegen, gab es hinterher nicht. Allerdings sind im Anschluss Dinge passiert, die umso bemerkenswerter sind. Da sind zum einen die Fans, die den 23-Jährigen, der eigentlich eine starke Partie hingelegt hat, mit Sprechchören aufmunterten und unterstützen. Eine absolute Gänsehautatmosphäre, zumal sie noch von Grönemeyers „Tief im Westen“ untermalt war. Und zum anderen seine Teamkameraden. Anthony Losilla ist sofort zu ihm gelaufen und hat ihn versucht aufzumuntern. Sebastian Polter sprang seinem Teamkollegen hinterher in Interviews zur Seite. „Jeder hat Fehler in seinem Leben gemacht und macht auch weiterhin Fehler. Wichtig ist, dass wir das als Mannschaft aufnehmen und wegstecken“, sagte er beispielsweise bei Sky. Auch von Trainer Thomas Reis kamen hinterher keine Schuldzuweisungen. "Das ist die letzte Aktion. Nimm die Kugel, schieß sie über das Stadion - dann wäre alles geregelt gewesen", analysierte Reis am "Sky"-Mikrofon die entscheidende Situation. "Fehler passieren. 'Leitschi' spielt eine tadellose Saison, er wird an diesem Fehler wachsen und gestärkt hervorgehen."

Und am Ende kann man erklären, warum der VfL Bochum in den vergangenen zwei Jahren so nach vorne gekommen ist. Genau diese Geschlossenheit, dieser Teamspirit, der bis auf die Zuschauer übergeht, macht den VfL so stark. Dieser Zusammenhalt hat es ermöglicht, dass der VfL auf einem für die Verhältnisse sensationellen elften Platz in der Liga steht oder warum der FC Bayern München mit einem 4:2 und lauter Traumtoren nachhause geschossen wurde. Das ist es, warum der VfL deutschlandweit aktuell einfach Spaß macht. Genau deshalb kann man auch davon ausgehen, dass die Englische Woche mit drei Heimspielen mit einem Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth enden wird. Denn der VfL hat nach jedem Rückschlag eine Reaktion gezeigt. Und selbst wenn es diesmal nicht gelingt, wird es sie nicht umwerfen.

