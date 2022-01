Engländer analysierten: BVB-Stadion ist das beste in Europa

Ein englisches Service-Portal hat auf Grundlage von Internetbewertungen das beste Stadion Europas gekürt: Es ist die Heimat des BVB.

Mit Ranglisten ist das ja immer so eine Sache: Am Ende entscheidet auch der Geschmack darüber, welche Stadien Fußballfans für die besten in Europa halten. Immer wieder wird Borussia Dortmunds Signal Iduna Park genannt, immer wird fällt der Name Camp Nou. Bewertungen und Ranglisten aber sind stets subjektiv und können je nach Bewertungsschwerpunkt unterschiedlich ausfallen. Das Internetportal money.co.uk hat nun seine Rangliste der besten Stadien in Europa vorgestellt. Und das beste Stadion in Europa ist laut dem Portal das des BVB.

Als Grundlage gelten die Bewertungen der Arenen auf den Plattformen Tripadvisor, Google und Football Ground. Aus diesen drei Parametern ergibt sich eine Bewertung, nach der anschließend das Ranking erstellt wurde. Nicht nur eine Rangfolge der besten Stadien Europas, sondern auch der besten Arenen Deutschlands. Nummer eins in Europa und damit natürlich auch Deutschland ist das Stadion des BVB. Etwas verwunderlich: Die Arena auf Schalke ist in den deutschen Top 5 gar nicht dabei…

Stadion des BVB ganz vorne, Schalkes Arena fehlt Beim Blick auf die deutschen Stadien fällt auf: Nicht nur, dass sich ein Kult-Klub vor dem FC Bayern München schob, sondern auch schaffte es ein Verein aus der 2. Bundesliga in die Top 5. Doch zunächst der Blick auf Europa: Ganz vorne ist das BVB-Stadion zu finden mit einem Durchschnitts-Score von 4,57 von fünf Punkten. Auf Rang zwei (4.53/5) liegen gleich mehrere Spielstätten. Zunächst die Arena Națională in Bukarest/Rumänien. Es ist die Heimstätte des FCSB Bukarest mit einem Fassungsvermögen von knapp 55.000 Zuschauern. Auf Augenhöhe liegen das Camp Nou des FC Barcelona, Real Madrids Santiago Bernabeu und das Tottenham Hotspur Stadium im Norden Londons. Das nächste deutsche Stadion, Union Berlins Alte Försterei ist auf Rang acht (4,50/5) zu finden, die Allianz-Arena der Bayern auf Platz elf (4,43/5).

Beim Blick auf Deutschland ist logisch, dass die BVB-Spielstätte als Europas Primus auch hier die Liste anführt. Zweiter ist das Stadion An der Alten Försterei, Heimat von Union Berlin. Platz vier hinter der Allianz-Arena: Das Olympiastadion in Berlin (4,40/5) und als Fünfte folgen punktgleich das RheinEnergie Stadion des 1. FC Köln, Eintracht Frankfurts Deutsche Bank Park und mit dem Volksparkstadion die Heimat des Zweitligisten Hamburger SV (4,30/5). Warum die Arena auf Schalke fehlt? Von heimischen und auswärtigen Fußballfans wird die Spielstätte der Königsblauen eigentlich sehr geschätzt. Nur die Bewertungen auf den analysierten Plattformen reichen anscheinend nicht aus…