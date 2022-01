BVB verpflichtet 16-jähriges Talent aus Italien

Borussia Dortmund hat sich mit einem Talent für die Defensive verstärkt. Es ist erst 16 Jahre alt und zunächst in der U19 des BVB eingeplant.

Borussia Dortmund hat eine Investition in die Zukunft getätigt und Nachwuchsspieler Filippo Mane unter Vertrag genommen. Der Abwehrspieler ist erst 16 Jahre alt und kommt von Sampdoria Genua aus Italien. Dort gehört er zum Stammpersonal in der U19-Mannschaft. Über den Wechsel hatte die WAZ bereits am Sonntag berichtet. Zu den Rahmenbedingungen des Transfers machte der BVB keine Angaben.

Mane soll beim Revierklub zunächst bei den von Mike Tullberg trainierten A-Junioren zum Einsatz kommen und perspektivisch an den Profikader herangeführt werden.

"Wir sind glücklich, dass wir mit Filippo Mane ein weiteres Talent langfristig an uns binden konnten", wird Dortmunds Nachwuchsdirektor Lars Ricken in einer Vereinsmeldung zitiert. Mane sei ein "richtig guter Junge, der sich dafür entschieden hat, den nächsten Schritt bei Borussia Dortmund gehen zu wollen und im Jugendbereich ausgebildet zu werden".

Bei Mane handelt es sich um einen großgewachsenen Innenverteidiger (1,88 Meter). Er hat bereits acht Einsätze für die italienische U17-Nationalmannschaft bestritten.

Schon in der Vergangenheit hatte es sich beim BVB als Erfolgsmodell entpuppt, junge Spieler zu verpflichten und dann zunächst im eigenen Nachwuchs einzugewöhnen. Diese Methode hatte sich für die Dortmunder unter anderem bei Christian Pulisic (heute FC Chelsea), Jadon Sancho (heute Manchester United) oder Giovanni Reyna bezahlt gemacht.

Die A-Junioren der Borussia stehen in der U19-Bundesliga West in der Winterpause auf dem ersten Tabellenplatz und haben vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen. Beide Teams treffen zum Start der Rückrunde (Sonntag, 6. Februar, 11 Uhr) im direkten Duell aufeinander. Womöglich kann Mane sein Debüt also direkt in einem Topspiel geben.