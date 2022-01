VfL Bochum: Party im Ruhrstadion - auch ohne Fans

Der VfL Bochum hat einen wichtigen Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg gefeiert. Das sagten die Protagonisten.

Was für ein wichtiger Heimsieg für den VfL Bochum. 23 Punkte hat die Mannschaft von Trainer Thomas Reis nach dem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg auf dem Konto - Platz elf. Weil die Bochumer mal wieder zuhause siegen konnten, es war schon der fünfte Dreier zuhause - bei neun Versuchen.

Immer wieder betonten die Spieler, wie sehr die Stimmung im Ruhrstadion sie pushte. Jetzt zeigte der VfL, es geht auch ohne die Fans. VfL-Kapitän Anthony Losilla betonte nach dem Spiel: "Wir hatten zuletzt viele Chancen zugelassen, daran haben wir gearbeitet. Das hat geklappt, wir standen kompakt. Ich denke, dass der Sieg verdient war. Schon in der ersten Halbzeit sind wir gut in die Partie gekommen. Allerdings da noch ohne starke Szenen nach vorne. Nach dem 1:0 hatte ich nie das Gefühl, dass wir noch in Schwierigkeiten kommen könnten."





Der Routinier, der seinen Vertrag in Bochum um ein Jahr verlängert hatte, kann mit jedem Dreier mehr hoffen, dass es in der Bundesliga weiter geht mit ihm und dem Verein. Auf die Frage, was ihm in der Stadt alles gefällt, musste er nicht lange überlegen: "Einfach alles, die Mentalität des Vereins. Ich habe auch noch Bock auf Fußball, daher ist das eine schöne Geschichte, dass ich noch hier spielen kann."

Fünf Punkte beträgt der Abstand nun auf den Relegationsplatz. Freude in Bochum, Frust in Wolfsburg, die die achte Pflichtspielpleite in Serie kassierten. Wolfsburgs Maximilian Arnold konstatierte: "Wir sind nur Menschen, wir beschäftigen uns mit der Situation. Wir brauchen mehr Griffigkeit, speziell in der Offensive. Wir müssen uns gemeinsam hinsetzen und arbeiten, dann werden wir auch wieder erfolgreich sein."