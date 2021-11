VfL Bochum: "Wow, überragend" -Losilla feiert die Fans ab

Nach dem Spiel gegen Gladbach spricht Anthony Losilla, Kapitän des VfL Bochum, über das 1:2, den kommenden Gegner und die bedingungslose Unterstützung der Fans.

Anthony Losilla, wie sieht der Kapitän des VfL Bochum mit einem Tag Abstand das Spiel in Mönchengladbach?

Erstmal bin ich glücklich, dass wir nach so einer intensiven Woche einen freien Tag bekommen haben. Zum Spiel: Irgendwie hab ich das Gefühl, dass wir mehr hätten erreichen können. Aber wir haben auch gegen eine starke Mannschaft gespielt. Sie haben uns viele Probleme bereitet. Trotzdem haben wir auch viele eigene Möglichkeiten rausgespielt. Daher bin ich etwas traurig, dass wir keine Tore gemacht haben. Wenn wir die Möglichkeiten genutzt hätten, wäre ein Zähler drin gewesen. Trotzdem war es, zumindest in der zweiten Halbzeit, eine gute Leistung von uns.

Trotz einiger Fehler war es das vielleicht beste Auswärtsspiel der noch jungen Saison gegen einen starken Gegner. Was fehlt Ihnen auswärts noch, um erfolgreicher zu sein?





Das ist ganz einfach: Wir müssen in beide Richtungen effizienter werden. Man sieht, dass wir stabiler werden. Aber wir machen noch die Fehler, die uns Gegentore bringen. Ein so starker Gegner wie Gladbach nutzt das aus und dann wird es schwer, noch etwas zu holen. Und vorne fehlt im letzten Drittel der letzte Pass, die letzte Konsequenz. Wir hatten oft Überzahl, dann kam der letzte Pass nicht oder wir haben das Tor nicht getroffen.

Sie sind der dienstälteste Spieler im VfL-Trikot, wie erleben Sie die von Woche zu Woche steigende Unterstützung der Fans und die Zuneigung auch nach einer Niederlage?

Ich bin schon lange dabei, aber was wir in dieser Saison erleben, das ist einfach - Wow. Überragend, die Unterstützung der Fans ist überragend, 4000 waren in Gladbach dabei. Sie haben uns gefeiert, als ob wir gewonnen hätten. Sie sehen, dass wir kämpfen, das wollen sie erkennen. Wir merken in der Mannschaft, dass sie jedes Mal für uns sind. Besser kann es nicht sein. Dafür können wir uns nur bedanken und weiter so kämpfen wie bisher.

Samstag kommt Hoffenheim, ganz Bochum freut sich auf das Spiel! Wie sehen Sie die Ausgangslage?

Wir freuen uns auf jedes Heimspiel. Wir wollen wieder an die Grenze gehen, um die Fans zufriedenzustellen. Mit der Einstellung der letzten Wochen können wir viel erreichen - vor allem zuhause. Hoffenheim weiß jetzt auch, dass wir kein einfacher Gegner sind. Das wollen wir am Wochenende auch zeigen. cb / gp