Der FC Schalke 04 hat von den letzten vier Heimspielen drei gewonnen und ein Mal unentschieden gespielt. Ein S04-Ex-Kapitän glaubt, den Grund für den Heim-Lauf zu kennen.

30 Punkte nach 25 Spielen - das macht gerade einmal Tabellenplatz 14 in der 2. Bundesliga. Nein! Der FC Schalke 04 spielt keine gute Saison. Noch schlimmer: S04 hat nur fünf Punkte Vorsprung auf Rang 16 und sechs Zähler Vorsprung auf Platz 17. In Gelsenkirchen muss weiter um den Zweitliga-Klassenerhalt gezittert werden.

Vier der noch neun ausstehenden Begegnungen - gegen Karlsruhe, Nürnberg, Düsseldorf und Rostock - finden in der heimischen Veltins-Arena statt. Wenn diese so erfolgreich bestritten werden wie die letzten vier Heimspiele, dann würde Schalke die 40-Punkte-Marke knacken und wohl den Klassenerhalt feiern.

Didi Schacht, der Schalke einst in den 1990er Jahren als Kapitän aus der 2. in die 1. Bundesliga führte, setzt auf die Spiele auf Schalke. Denn zuletzt zeigte sich der 61-Jährige begeistert - nicht vom Auftritt der Mannschaft, sondern viel mehr von der Unterstützung der Anhängerschaft.

"Die Fans haben in den letzten Wochen die Heimspiele für Schalke gewonnen und nicht die Mannschaft. Das war ein Support vom Allerfeinsten. Man sagt ja nicht ohne Grund, dass der FC Schalke die besten Fans der Welt hat. Das ist aber mittlerweile auch so, dass die Identifikation mit den Spielern nicht mehr gegeben ist. Die kommen und gehen wieder. Sie sind immer wieder weg. Aber die Fans lieben und leben diesen Verein", betonte Schacht zuletzt im "Praemium-Talk" auf Youtube.

Die Heimtabelle der 2. Bundesliga unterstreicht auch Schachts These zur Stärke in Gelsenkirchen. Sieben Siege, zwei Remis, vier Niedelragen - immerhin die sechstbeste Heimbilanz und nur sechs Punkte schlechter als Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli (acht Siege, fünf Remis, keine Niederlage).

In der Fremde kann sich Schalke mit der Nummer eins der 2. Bundesliga nicht mehr messen. Schalke stellt hier die drittschlechteste Auswärtsmannschaft - zwei Siege, ein Remis, neun Niederlagen - der Liga.

Dietmar "Didi" Schacht fiebert in jedem Spiel mit dem FC Schalke 04 mit. 70 Spiele absolvierte er Anfang der 1990er Jahre als Kapitän der Königsblauen für S04 und stieg aus der 2. in die 1. Bundesliga mit Schalke auf.

Hier sind nur noch die Schalker Mit-Konkurrenten - VfL Osnabrück (ein Sieg, vier Remis, acht Niederlagen) und Eintracht Braunschweig (zwei Siege, kein Remis, zehn Niederlagen) - um den Klassenerhalt schlechter.

Kein gutes Omen für S04: Am Sonntag - 17. März, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker - geht es in die Hauptstadt zu Hertha BSC. Das Gute: Auf seine Fans kann sich Schalke auch in Berlin verlassen - über 10.000 Schalker wollen die Reise mit antreten.