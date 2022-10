Ex-Schalke-Spieler Hajto: "S04 hat die besten und meisten Fans in Deutschland"

Der FC Schalke 04 steckt in der Krise. In unserem Nachbarland Polen lebt eine S04-Ikone, die immer noch sehr gerne an die Schalke-Zeit zurückdenkt.

Tomasz Hajto feierte vor wenigen Tagen seinen 50. Geburtstag. Der ehemalige Bundesligaprofi gab dem Youtube-Kanal "Prawda Futbolu" bezüglich seines persönlichen Jubiläums ein Interview und ließ noch einmal seine Karriere Revue passieren.

Hajto erhielt von jedem seiner Profiklubs ein Trikot mit der Nummer 50 und der Aufschrift "Hajto". Er ging im Interview an jedem dieser Shirts vorbei und erinnerte sich an die jeweilige Station.

Beim Anblick auf das Trikot des MSV Duisburg sagte er: "Hier begann alles. Ohne den MSV hätte ich keine Bundesliga-Karriere hingelegt. Es war eine schöne Zeit in Duisburg, an die ich mich immer gerne erinnern werde."

Nach drei Jahren und 98 Einsätzen für den MSV, mit dem er 1997/1998 im DFB-Pokalfinale stand und gegen die Bayern verlor, folgte für Hajto im Sommer 2000 der Wechsel zum FC Schalke 04.

Er blieb bis 2004 und behielt Schalke für immer in seinem Herzen. "Schalke: Das war meine beste und schönste Station. Schalke ist für mich mein Herzensklub. Schalke ist ein großer europäischer Klub und ich bin stolz für diesen Verein gespielt zu haben. In Polen weiß man es vielleicht nicht, aber Schalke hat in Deutschland nicht nur die besten, sondern auch die meisten Fans. Es ist ein sehr großer Verein, dem ich immer nur das Beste wünsche", schwelgte Hajto in Erinnerungen.

141 Spiele absolvierte der 61-malige polnische Nationalspieler für den FC Schalke 04 und gewann mit den Königsblauen gleich zweimal den DFB-Pokal - in den Spielzeiten 2000/2001 sowie 2001/2002. In der Serie 2000/2001 gehörte der ehemalige eisenharte Verteidiger auch zur Schalker "Meister der Herzen"-Mannschaft. In der Saison 2001/2002 spielte Hajto mit Schalke auch in der Champions League.