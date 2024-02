Rot-Weiss Essen bringt eine Sonderauflage eines limitierten Trikots in den Stadtfarben der Stadt auf den Markt.

Nun ist es offiziell: Rot-Weiss Essen hat wenige Stunden nach der RevierSport-Meldung bestätigt, dass der Drittligist gemeinsam mit dem Online-Entertainment "essendiese" ein Sondertrikot auf den Markt bringt.

Zwischen Donnerstag, 29. Februar, und Samstag, 2. März 204, ist der Dress exklusiv in einem Pop-Up-Store im Stadtzentrum an der Kettwiger Straße erhältlich.

Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWE, erklärt: "Rot-Weiss Essen und essendiese sind stadtbekannte Institutionen. Gemeinsam schaffen wir mit dem Sondertrikot eine einzigartige Hommage an die Stadt Essen. Dabei richtet sich das Shirt nicht nur als klassisches Trikot an Fußballfans: In den Stadtfarben gehalten, soll es viel mehr Kleidungsstück für jeden sein, der Essen genauso liebt und sich hier genauso zuhause fühlt wie wir!"

Alexander Rang, Rot-Weiss Essen-Vertriebsvorstand, ergänzt: "Die Zusammenarbeit zwischen Rot-Weiss Essen und essendiese ist eine Herzensangelegenheit für uns. Gemeinsam erreichen und bewegen wir unglaublich viele Menschen in unserer Heimatstadt. Darum liegt es auf der Hand, das auch gemeinsam zu zeigen!"

Die essendiese-Macher ergänzen: "Für uns ist es eine absolute Ehre, gemeinsam mit RWE ein Sondertrikot aufzulegen. Die Hafenstraße und Rot-Weiss sind wesentliche Bestandteile unserer Stadt. Wir selbst sind seit Kindheitstagen Essen-Fans und bei so gut wie jedem Spiel im Stadion. Aus dem Grund werden RWE-Themen auch regelmäßig auf unseren Kanälen bespielt."

Zur Info: Erhältlich ist das "rotweissessendiese-Trikot" zum Preis von 79,95 Euro (Kinder: 64,95 Euro) in den Größen S bis 5XL (Kinder: 128 bis 164) und nur solange der Vorrat reicht! Jeder Besucher kann maximal drei Trikots erwerben. Das Trikot ist explizit nicht im Fanshop an der Hafenstraße bzw. im Fanshop am Limbecker Platz erhältlich. Ob dem lokalen Verkauf auch ein Online-Verkauf folgt, entscheidet sich in Abhängigkeit der nach der Pop-Up-Store-Verkaufsphase zur Verfügung stehenden Menge.