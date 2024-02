Rot-Weiss Essen will die aktuelle Euphorie rund um den Verein nutzen, um auch ein neues Trikot unter die Fans zu bringen.

Einiges los bei Rot-Weiss Essen: Die Mannschaft befindet sich im Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga, Trainer Christoph Dabrowski steht kurz vor der Vertragsverlängerung, 15 Spielerverträge laufen aus, der Stadionausbau ist auch immer wieder ein Thema und nun gibt es auch Neuigkeiten aus der Marketingabteilung von der Hafenstraße 97a.

Wie RevierSport erfuhr, wird RWE in den kommenden Stunden eine Pressemitteilung herumschicken, in der ein neues Sondertrikot vorgestellt wird.

Zusammen mit dem Partner "essendiese" wird der Drittligist seinen Fans nach unseren Informationen ein limitiertes Trikot in der Stückzahl von 4500 - angelehnt an die Essener Postleitzahl "45" - in einem Shop auf der Kettwiger Straße an der Touristikzentrale anbieten. Vom 29. Februar bis zum 2. März 2024 können die RWE-Fans dann das Trikot erwerben.

Das besondere an dem Shirt ist, dass es in den Essener Stadtfarben gelb und blau konzipiert wurde. Und: das Muster ist dasselbe des aus den 1990er Jahren beliebten Trikots, als noch die Automobilmarke Renault die rot-weisse Trikot-Brust zierte. Renault wird durch "essendiese" auf dem Sondertrikot ersetzt.

Rot-Weiss Essen reist am Wochenende zur SG Dynamo Dresden

Sportlich geht es für den aktuellen Tabellensechsten der 3. Liga am Samstag (24. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei der SG Dynamo Dresden weiter. Nach der Niederlage gegen den SSV Ulm 1846 will die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski wieder eine Reaktion zeigen und im Bestfall mit drei Punkten nach Essen zurückkehren.

"Wir machen jetzt weiter und es ist nicht vorbei, dass wir nicht mehr schnuppern können. Es sind nur fünf Punkte auf Ulm. Wir versuchen es wie in Regensburg, auch in Dresden wieder zu gewinnen", betonte RWE-Trainer Dabrowski kurz nach dem 0:2 gegen Ulm. Das werden die Fans von Rot-Weiss Essen, die ihre Mannschaft mit 3000 Leuten in die sächsische Hauptstadt begleiten werden, sehr gerne hören.