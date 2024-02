Die Fans des FC Schalke 04 und des Hamburger SV dominieren die 2. Liga. Jetzt gibt es eine interessante Entwicklung.

Sportlich ist die Sache klar. Während der Hamburger SV in der 2. Liga hinter dem Lokalrivalen FC St. Pauli aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz steht und im sechsten Anlauf endlich den Wiederaufstieg in die Bundesliga klarmachen will, stemmt sich der FC Schalke 04 gegen den Abstieg in die 3. Liga.

Dafür liefern sich die beiden Schwergewichte im Bundesliga-Unterhaus in einer anderen Statistik ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es geht um die Zuschauerstatistik.

Bei den Heimspielen hat der FC Schalke 04 aktuell weiterhin die Nase vorn. Während im Durchschnitt bislang 61.470 Fans die Heimspiele der Königsblauen sehen wollten, pilgerten laut dem Portal "diefalscheneun.de" im Schnitt "nur" 55.510 Fans ins Stadion des Hamburger SV.

Sollten die Knappen in den restlichen Heimspielen keinen Zuschauereinbruch erleiden, dürften sie am Ende der Saison einen neuen Rekord für die 2. Liga aufstellen. Bislang hält diesen mit 53.470 Fans im Durchschnitt: der HSV!

Etwas anders sieht es allerdings aktuell bei den Auswärtsfans aus. Hier hat der Hamburger SV den FC Schalke 04 inzwischen abgehängt. Nachdem am vergangenen Samstag an die 20.000 HSV-Anhänger zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin mitgereist waren, sind die Knappen hier nur noch Zweiter.

6260 Schalker sahen im Durchschnitt laut dem Portal bislang die Spiele des S04 auf fremden Platz, aber 6586 HSV-Anhänger. Bei anderen Anbietern gibt es ähnliche Zahlen und der HSV liegt dabei ebenfalls vorne.

Hier dürfte sich dann doch die Euphorie rund um die gute Platzierung der Hanseaten niederschlagen. In Gelsenkirchen kann man davon nicht sprechen. Umso höher ist zu bewerten, dass dennoch so viele Fans mit zu den Spielen kommen. Denn beide Vereine führen damit auch die Gesamtstatistik bundesweit für Auswärtsfahrer an. Erst danach kommen Bayern München und Werder Bremen.

Allerdings gibt es auch die folgende Information: Der Schalker Fanclub-Verband hat seine Fanfahrten zu den Auswärtsspielen am Sonntag bei Holstein Kiel und auch schon für das Auswärtsspiel am 24.2. beim 1.FC Magdeburg (20.30 Uhr) mangels Interesse abgesagt. Ein Warnsignal? Eher nicht. Denn das zur Verfügung stehende Kartenkontingent für den S04 dürfte dennoch in beiden Fällen voll vergriffen sein.