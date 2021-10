S04 bestätigt: 40.000 Dauerkarten abgesetzt

Die Dauerkarteninhaber kehren beim FC Schalke 04 zum Heimspiel gegen Dynamo Dresden auf ihre angestammten Plätze zurück. Jetzt hat der Verein erklärt, wieviele das sind.

Zum Heimspiel gegen Dynamo Dresden erwartet der FC Schalke 04 bis zu 56.000 Fans in der Arena. Erstmals dürfen auch die Dauerkarteninhaber wieder auf ihre angestammten Plätze zurück. Jetzt hat der Verein bestätigt, dass er für die laufende Saison rund 40.000 Dauerkarten abgesetzt hat. „Wir freuen uns riesig, dass unsere rund 40.000 Dauerkartenbesitzer wieder zurückkommen dürfen“, sagte Schalke-Sprecher Marc Siekmann bei „sport.sky.de“.

Der S04 habe alle Dauerkarteninhaber angeschrieben und sei nun dabei, die Rohlinge der im Checkkartenformat gehaltenen Chip-Dauerkarten an die Dauerkartenbesitzer zu versenden, die noch keine haben. Nach eigenen Angaben hat nur ein verschwindend geringer Anteil nach dem Abstieg der Königsblauen in die 2. Liga sein Jahresabonnement zurückgegeben, insgesamt habe der Klub sogar mehr Tickets abgesetzt als in der Vorsaison.

Die Kündigungsrate habe bei weniger als zwei Prozent gelegen, teilte der S04 im Sommer mit. Gleichzeitig sei ein enormer Anstieg nach neuen Dauerkarten zu verzeichnen gewesen, so dass mehr Jahresabos verkauft wurden als in den Vorjahren. Alle zur Verfügung stehenden Dauerkarten seien ausverkauft gewesen.

„Wir brauchen da nicht drumherum zu reden. Ob ich 25.000 Zuschauer in die Arena lassen kann oder 56.000 mit 40.000 Dauerkarten, das macht schon einen riesigen Unterschied. Das ist für die Planungssicherheit – auch schon mit Blick auf die neue Saison – ein Riesenvorschuss für uns. Und das zeigt eben nochmal, wie großartig es im Sommer war, dass ganz wenige überhaupt nur gekündigt haben, dass wir netto sogar mehr Dauerkartenreservierungen hatten als Kündigungen“, bedankte sich Siekmann. Das mache nun die Planung auch im Hinblick auf die neue Saison einfacher. „Dafür sind wir unseren Fans auch enorm dankbar, dass sie uns da trotz der letzten Monate, die ja alles andere als einfach waren, die Treue gehalten haben“, teilte Siekmann mit.

Ab der kommenden Woche werden die Sitzplätze in der Nordkurve ausgebaut, so dass die S04-Fans gegen Dynamo-Dresden wieder in der Nordkurve stehen können. „Das gibt die neue Verordnung ja auch her, dass wir das gut auslasten können. Anders als die Sitzplätze nicht zu 100 Prozent, aber doch mit einer so großen Auslastung, so dass wir neben den Dauerkarten in der Nordkurve auch noch Tageskarten haben werden, was natürlich besonders schön ist, weil viele, die jetzt da waren, eben keine Dauerkarte haben und natürlich weiterhin gerne kommen wollen.“